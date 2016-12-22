Счетная палата сочла оптимистичным заложенный в проект бюджета курс рубля

В консервативный проект бюджета России на 2019–2021 годы заложен слишком оптимистичный курс рубля, заключила Счетная палата. По мнению ведомства, при резком падении цен на нефть колебания курса валюты будут более значительными

Фото: Никита Попов / РБК

Счетная палата проанализировала проект бюджета на 2019–2021 годы с учетом базового и консервативного сценариев развития и сочла их слишком оптимистичными. Проект заключения Счетной палаты есть в распоряжении РБК.

По мнению экспертов ведомства, гипотеза об умеренном ослаблении курса национальной валюты в условиях существенного снижения нефтяных цен, которая лежит в основе консервативного варианта бюджета на следующие три года, чрезмерно оптимистична даже с учетом компенсирующих механизмов, связанных с реализацией бюджетного правила.

«Относительно оптимистичные» макроэкономические показатели российской экономики, присущие этому прогнозу, ​ основаны, согласно выводам аналитиков Счетной палаты, «на переоценке адаптивных возможностей российской экономики». «В целом представляется, что консервативный вариант прогноза недооценивает возможные последствия значительного ухудшения внешнеэкономических условий», — говорится в документе.

Каждый из бюджетных сценариев — базовый и консервативный — предусматривает снижение цен на нефть марки Urals. Базовый вариант исходит из снижения нефтяных цен на протяжении всего прогнозного периода (с $69,6 за баррель в 2018 году до $57,9 в 2021-м, а затем и до $53,5 в 2024 году), а консервативный предусматривает резкое падение до $42,5 за баррель к 2020 году, а затем и слабый рост ​до $43,3–45,9 за баррель в 2021–2024 годах.

При этом базовый сценарий предусматривает снижение среднего курса рубля с 61,7 руб. за доллар в 2018 году до 63,9 руб. в 2019 году, до 64 руб. к 2021 году и до 68 руб. к 2024 году; а консервативный — до 65,7 руб. и до 69,9 руб. за доллар США соответственно. В Счетной палате полагают, что существенное снижение нефтяных цен может привести к более резким коррекциям курса.

Курс рубля в ближайшие годы будет формироваться «в условиях сохраняющейся неопределенности», которая проистекает как из перспективы продолжения санкционной политики западных стран, так и из вероятного ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками, отмечают аналитики Счетной палаты.

Ведомство также указывает на неоднозначный эффект от реализации бюджетного правила для валютного рынка. Так, проведение Минфином России в 2018 году операций по покупке валюты усиливало нестабильность курса рубля, так как дополнительно увеличивало спрос на иностранную валюту.​