Эксперты предрекли экономике США «плавную посадку»

Несмотря на растущие риски вероятности рецессии в США, что стало причиной обвала фондовых рынков, экономисты все еще ожидают «мягкой посадки» американской экономики, роста ВВП и снижения процентной ставки, пишет FT

Фото: Spencer Platt / Getty Images

США приближаются к «мягкой посадке» экономики: инфляция возвращается к целевому уровню, а рост ВВП составит 2,3% в этом году и 2% — в следующем, согласно оценкам опрошенных Financial Times экономистов. В опросе, прошедшем 11–13 сентября, участвовали 37 экспертов.

Согласно их прогнозам, безработица вырастет до 4,5% к концу этого года, что немного выше текущего уровня в 4,2%, но все еще остается «исторически низким». В то же время базовый индекс личных расходов — предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС) — упадет до 2,2% с 2,6% в июле.

«Это поразительно плавная посадка. В целом ситуация по-прежнему остается довольно стабильной по всем направлениям», — сказал один из участников опроса Дин Краушор, который в течение 14 лет работал экономистом в Резервном банке ФРС в Филадельфии.

«Я пока не вижу ничего похожего на негативную обратную связь или на рецессионную динамику. Это когда вы видите рост безработицы, и из-за этого потребление и инвестиции падают, и из-за этого безработица растет, и так далее», — говорит другой участник опроса, бывший экономист ФРС Джонатан Райт.

Он участвовал в разработке так называемого правила Сам (Sahm) — индикатора начала рецессии на основе данных по безработице (если среднее значение за три месяца как минимум на 0,5% выше минимума за последний год). Автор этого правила Клаудия Сам в начале августа говорила, что последние данные по безработице могут сигнализировать о наличии рецессии в США. Однако Райт считает, что в данном случае правило может нарушаться.

Как отмечает FT, ожидается, что ФРС на следующей неделе снизит процентные ставки с 23-летнего максимума 5,25–5,5%, удерживавшегося с прошлого июля. Более 90% опрошенных газетой экономистов считают, что регулятор снизит ставку на традиционные 0,25 п.п., при этом 40% участников опроса ожидают, что процентная ставка в этом году снизится на 0,75 п.п. и более. Более 80% опрошенных полагают, что к концу 2025 года показатель ставки сохранится на уровне 3% и выше.

Экономисты говорят, что более значительное сокращение ставки — на 0,5 п.п. — не удивит их. Однако Райт отмечает, что такой шаг может рассматриваться как «зловещий знак»: «Предыдущие циклы смягчения, которые начинались с 50 [базисных пунктов], проходили в контексте кризисов или чего-то явно неправильного. Есть опасения, что это рассматривается как зловещий знак или что это может быть воспринято как что-то политическое перед выборами».

Выборы президента США пройдут в ноябре. У кандидатов разные экономические планы, отмечает FT: экс-президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп «рекламирует» тарифы, налоговые льготы и дерегулирование, а выдвинутая демократами вице-президент Камала Харрис выступала за борьбу с завышением цен и повышение налогов для богатых и крупного бизнеса.

70% экономистов сочли план Трампа более инфляционным. Столько же опрошенных считают, что его план приведет к увеличению дефицита бюджета. Менее трети опрошенных считают, что существенной разницы в показателях инфляции не будет, в то время как примерно пятая часть считает то же самое в отношении дефицита бюджета.

Опрос FT в августе показал, что в экономической сфере американские избиратели в большей степени доверяют Харрис, чем Трампу, однако отставание между ними было всего в 1 п.п. (42% против 41%).

В начале августа экономисты банка Goldman Sachs повысили оценку вероятности рецессии в США с 15 до 25%. Это произошло после отчета Минтруда США, который показал, что уровень безработицы в стране в июле неожиданно поднялся до 4,3% (с 4,1% в июне), а прирост количества рабочих мест замедлился до 114 тыс. — намного ниже ожиданий аналитиков. После этого произошел крупнейший за последнее время обвал мировых фондовых рынков.