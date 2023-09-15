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RMF узнало об обвинении Украиной Польши за препятствия по транзиту зерна

RMF: Украина обвинила Польшу в создании препятствий для транзита зерна

На заседании Координационной платформы по украинскому экспорту в Брюсселе Киев обвинил Польшу в умышленном создании препятствий для транзита зерна, передает радио RMF.fm со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза, присутствовавшего на встрече.

По его словам, украинская сторона обвинила Варшаву в проведении ветеринарных проверок, которые продлевают срок ожидания на пограничных переходах до 12 дней.

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