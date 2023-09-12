В Польше заявили, что не позволят «завалить себя» украинским зерном

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал не допустить ввоза зерна с Украины, несмотря на истекающее 15 сентября эмбарго. Зеленский ранее просил ЕС не продлевать ограничения, пригрозив обратиться в арбитражные суды

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Польша не откроет границы для украинского зерна даже при соответствующем решении Брюсселя, заявил в Х (бывший Twitter) премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польша не позволит, чтобы нас завалило украинским зерном. Независимо от решения брюссельских чиновников мы не откроем наших границ», — сказал он в опубликованном видеоролике.

Сегодня в Варшаве состоялось заседание правительства Польши, на котором было принято постановление с призывом к Еврокомиссии продлить после 15 сентября запрет на ввоз в республику зерна с Украины, передает Gazeta.pl. Польские власти добиваются, чтобы он был продлен до конца года.

«Только правительство «Права и справедливости» (правящая партия Польши) дает гарантии, что интересы наших фермеров будут защищены. Мы говорим «нет» попыткам обвалить польский рынок. Эта наша твердая позиция привела к тому, что импорт украинского зерна на общий рынок ЕС был приостановлен», — подчеркнул Моравецкий.

Варшава в одностороннем порядке запретила ввоз украинского зерна 15 апреля. В «Праве и справедливости» отмечали, что мера направлена на защиту польского сельскохозяйственного сектора. Также запрет на ввоз ввели и некоторые другие страны, у которых есть граница с Украиной: Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Позднее запрет на ввоз в эти пять стран одобрила и Еврокомиссия. Однако транзит сельхозпродукции с Украины через территорию Польши был разрешен.

Эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов распространяется на пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника. Срок запрета истекает 15 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября призвал европейские страны не продлевать ограничения, пригрозив обратиться в арбитражные суды.

Варшава уже предупреждала, что если ЕС не поддержит продление запрета, то Польша сделает это в одностороннем порядке. «Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, прислушается к нам и в следующую среду (13 сентября) продлит запрет ввоза зерна, или мы сделаем это сами», — заявил Моравецкий 8 сентября.

По данным Politico, против продления выступают 22 государства — члена ЕС. Собеседник издания пояснил, что намерение правящей партии продлить ограничение носит политический характер из-за предстоящих в Польше парламентских выборов, которые пройдут 15 октября.