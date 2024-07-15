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ЦБ приостановил публикацию данных о внебиржевой торговле валютой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ решил приостановить публикацию данных об объемах внебиржевых торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю для «ограничения санкционного влияния», следует из сообщения регулятора.

Сейчас для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Такой порядок был введен после введения санкций США против Мосбиржи.

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