Дерипаска сравнил госкапитализм с колхозами

Из сложившейся экономической ситуации нужно извлечь уроки, заявил Дерипаска. По его словам, Россия должна сделать два важных шага — декриминализировать предпринимательскую деятельность и «забыть о госкапитализме»

Олег Дерипаска (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Мир вошел в такой период, когда практически никто не может предсказать, что будет с экономикой даже в следующем квартале, написал в Telegram российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Так он отреагировал на слова бывшего советника президента США по экономическим вопросам Томаса Филипсона, который в интервью Fox News сравнил экономические прогнозы с «прогнозами погоды».

«Здравые мысли посещают американских экономистов иногда. Да, на самом деле мы вошли в такой период, когда предсказать что-либо, что будет даже в следующем квартале, практически никому невозможно, и, скорее всего, глобальный экономический кризис неизбежен», — отметил Дерипаска.

Однако из текущей ситуации нужно извлечь определенные уроки, и государству необходимо делать «только те шаги, которые точно не вредят частному сектору», продолжил он.

Самым важным шагом, который нужно сделать первым, Дерипаска назвал декриминализацию предпринимательской деятельности. Необходимо выпустить из-под стражи всех обвиняемых по экономическим статьям, если они согласны внести залог, считает бизнесмен. Такая мера решит сразу несколько важных задач: расширит свободы и предотвратит недобросовестную конкуренцию, «а в итоге вернет миллиарды евро, выведенные из оборота», обратно в Россию, отметил бизнесмен.

Схожая история, по его словам, «и с госкапитализмом», о котором «нужно забыть, как о колхозах», пока эта плесень не разъела до конца Россию. «Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех. Госкапитализм — бессмысленный и тупиковый путь развития, про который необходимо забыть окончательно в этот переломный период истории нашей страны», — заявил Дерипаска.

Читайте на РБК Pro Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro В какой банк положить ₽1 млн на год: топ-10 депозитных ставок этого лета В какой банк положить ₽1 млн на год: топ-10 депозитных ставок этого лета Статьи Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции Pro Чем мозг лидера отличается от мозга подчиненного Чем мозг лидера отличается от мозга подчиненного Статьи Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи

В конце июня Дерипаска заявил, что ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса не смогли сломать российскую экономику, которая в условиях санкционного кризиса «оказалась гораздо более рыночной», чем, по словам бизнесмена, он себе ее представлял.

По его прогнозу, если Россия не будет адаптироваться к санкциям, то восстановит «гораздо более диверсифицированную экономику уже через восемь-девять лет». А если страна будет в состоянии «адаптироваться для сохранения рыночной экономики, поддержания конкурентоспособности, создания долгового рынка, то это произойдет через четыре года», считает Дерипаска.