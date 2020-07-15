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Экономика ,  
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«Двоечников» ОПЕК+ обязали компенсировать невыполненные обязательства

Страны, которые в предыдущем месяце недостаточно сократили добычу, должны будут представить графики компенсации за несоблюдение квот до конца июля. Восполнить отставание в сокращении пообещали Ангола, Южный Судан, Нигерия и Ирак
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Фото: Eric Gay / AP
Фото: Eric Gay / AP

Мониторинговый комитет ОПЕК+ попросил страны, которые недостаточно сократили добычу нефти в июне, представить графики компенсации превышения квоты. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания комитета в онлайн-режиме.

Согласно документу, страны-участницы, которые не справились с обязательствами, должны отчитаться о своих планах корректировки до конца июля.

Страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн барр. в сутки
Экономика
Фото: Scott Olson / Getty Images

В нем также отмечается, что планы компенсировать недостаточное сокращение добычи подтвердили Ангола, Габон, Южный Судан и Конго. Восполнить отставание также пообещали Нигерия и Ирак, отмечает Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Агентство ранее сообщило, что участники заседания согласовали смягчение ограничений на добычу с 1 августа. Об этом также написал Reuters. В соответствии с ранее утвержденным планом добыча участниками ОПЕК+ должна увеличиться на 2 млн барр. в сутки: добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн барр. в сутки.

Однако, как заявил по итогам совещания министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, с учетом компенсации со стороны «двоечников» реальное сокращение добычи с августа должно составить около 8,2 млн барр. в сутки. Министр отметил, что эта цифра еще не учитывает недосокращенные объемы в июне, передает ТАСС.

По словам главы российского Минэнерго Александра Новака, Москва в июне выполнила соглашение ОПЕК+ на 99%. «Что касается августа, наши компании изначально выстраивали свои графики работы из того соглашения, которое было подписано. Я не вижу проблем, чтобы в августе месяце также пропорционально произошло увеличение добычи по всем компаниям, которые работают в Российской Федерации и которые выполняют соглашение», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти
Бизнес
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Сделка участников ОПЕК и стран, не входящих в картель, была заключена 12 апреля. Она вступила в силу 1 мая. Согласно изначальным условиям, планировалось, что участники сделки в мае—июне сократят добычу нефти на 9,7 млн барр. в сутки. Затем они должны были перейти к постепенному наращиванию: с июля сокращение должно было составить 7,7 млн барр., а с января 2021 года по апрель 2022-го — 5,8 млн барр. в сутки. В начале июня участники сделки изменили условия и согласились продлить действующую договоренность до конца июля.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ОПЕК+, добыча нефти
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