«Двоечников» ОПЕК+ обязали компенсировать невыполненные обязательства

Страны, которые в предыдущем месяце недостаточно сократили добычу, должны будут представить графики компенсации за несоблюдение квот до конца июля. Восполнить отставание в сокращении пообещали Ангола, Южный Судан, Нигерия и Ирак

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Мониторинговый комитет ОПЕК+ попросил страны, которые недостаточно сократили добычу нефти в июне, представить графики компенсации превышения квоты. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания комитета в онлайн-режиме.

Согласно документу, страны-участницы, которые не справились с обязательствами, должны отчитаться о своих планах корректировки до конца июля.

В нем также отмечается, что планы компенсировать недостаточное сокращение добычи подтвердили Ангола, Габон, Южный Судан и Конго. Восполнить отставание также пообещали Нигерия и Ирак, отмечает Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Агентство ранее сообщило, что участники заседания согласовали смягчение ограничений на добычу с 1 августа. Об этом также написал Reuters. В соответствии с ранее утвержденным планом добыча участниками ОПЕК+ должна увеличиться на 2 млн барр. в сутки: добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн барр. в сутки.