Песков назвал основные темы выступления Путина на ПМЭФ

Глава государства в выступлении на ПМЭФ даст оценку российской экономике за прошлый год и «очертит основные перспективы», сообщил Песков. По его словам, выступление будет «объемным»

Владимир Путин (на экране) и Дмитрий Песков (на экране) (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Выступление президента России Владимира Путина на сессии ПМЭФ будет объемным, глава государства даст оценку экономике страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Как минимум можно сейчас спрогнозировать весьма и весьма объемное выступление главы государства — действительно, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать, конечно же, в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год. Это самое главное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку. И, наверное, очертит основные перспективы», — сказал представитель Кремля.

Президент примет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня.

ПМЭФ проходит ежегодно, в этом году он начался 14 июня и продлится до 17-го. Главная тема форума звучит так: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках пяти основных блоков пройдет более 140 мероприятий. Страной — гостем форума в этот раз стали Объединенные Арабские Эмираты.

Песков 2 июня сообщил, что журналисты из недружественных России государств не смогут посетить ПМЭФ, поскольку «было принято решение не аккредитовать» их.

Организаторы посоветовали иностранным участникам взять с собой наличные доллары и евро, поскольку только их можно обменять на наличные рубли из-за санкций, которые привели к ограничениям использования зарубежных банковских карт на территории России.

Кроме Путина в сессии 16 июня примет участие также президент Алжира Абдельмаджид Теббун. 15 июня главы государств провели переговоры.