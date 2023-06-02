Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Владимир Путин (на экране) (Фото: РБК)

Президент России Владимир Путин будет участвовать в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пленарное заседание с участим президента обязательно будет», — сообщил Песков. По его словам, позже Кремль сообщит, кто и когда будет вести форум.

ПМЭФ в 2023 году пройдет с 14 по 17 июня. Тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Участие в работе ПМЭФ-2023 примут более 1 тыс. модераторов и спикеров.

2 июня организаторы опубликовали деловую программу форума. Она разделена на пять тематических блоков: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет» и «Рынок труда: ответ на новые вызовы». В рамках форума пройдет около 140 мероприятий.