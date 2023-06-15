Путин принял президента Алжира в Кремле

Путин встретился в Москве с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном

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В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина с его алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Официальная часть встречи прошла в Георгиевском зале Кремля. Далее началась беседа глав государств, а позже пройдут встречи в расширенном составе.

«Обсуждаются вопросы развития стратегического российско-алжирского сотрудничества в различных областях, а также актуальные темы международной повестки дня, включая положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — говорится в сообщении Кремля.

Визит Теббуна продлится до 16 июня, он будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме. Они с Путиным собираются подписать документ об углублении стратегического партнерства.