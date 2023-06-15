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Венгрия раскрыла, почему подготовка к зиме в этом году будет сложнее

Глава МИД Венгрии Сийярто: подготовка Европы к зиме будет сложнее без российского газа
В этом году европейским странам будет сложнее подготовиться к зиме из-за отказа от российского газа, считает глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Также не исключено, что зима будет не такой теплой, как прошлая, добавил он
«Газпром» GAZP ₽171,35 +2,07% Купить
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Европейские страны должны тщательнее готовиться к грядущей зиме и начинать эту подготовку нужно как можно раньше, считает глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Об этом он заявил во время ПМЭФа, передает корреспондент РБК.

«Когда речь идет о поставках энергоносителей в Европу, мы должны готовиться к следующей зиме очень тщательно и начать эту подготовку как можно раньше. Почему? Потому что подготовка к следующей зиме будет гораздо сложнее и проблемнее. Потому что, во-первых, в прошлом году до сентября были существенные поставки российского газа в Европу. В этом году по сути ноль, за исключением нас [поставок в Венгрию]. Плюс никто не может гарантировать, что зима будет такой же теплой, как в прошлом году», — сказал Сийярто.

Он также отметил, что энергетическая безопасность страны — это не идеологический и не политический вопрос, а вопрос «физической реальности». По его словам, страна просто физически не может себя отрезать от поставок нефти и газа из России. По его словам, объем уже имеющегося в хранилищах Венгрии газа позволит обеспечить 37% годового спроса страны.

В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет и предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа в год.

В апреле 2022 года Венгрия сообщила, что принимает предложенную Россией схему оплаты за газ в рублях. Тогда Сийярто говорил, что у Будапешта нет альтернативных источников и маршрутов поставок, которые позволили бы отказаться от импорта российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет. Из-за энергетической зависимости от России Венгрия также получила право на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в виде исключения из европейских санкций. В августе 2022 года Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России. Венгрия также регулярно выступает против санкций в отношении российских нефти и газа.

Киев регулярно критикует Будапешт за решение не отказываться от российских нефти и газа. В заявлении МИД Украины решение Венгрии заключить новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины было названо «исключительно политическим» и «экономически не обоснованным», а также «принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

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В свою очередь Сийярто назвал заявление украинского МИДа, предупредившего о намерении пожаловаться на новое российско-венгерское соглашение в Еврокомиссию, попыткой вмешательства во внутренние дела Венгрии.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Наталья Демченко Наталья Демченко
Сийярто Петер Венгрия газ Россия ПМЭФ
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