В Думе назвали срок подготовки предложений по налогообложению для бизнеса

Правительство представит предложения по переходу с УСН на ОСНО до 30 мая

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Владислав Даванков (Фото: duma.gov.ru)

Правительство представит предложения по системе плавного перехода с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общую систему налогообложения (ОСНО) до 30 мая. Об этом сообщил вице-спикер от партии «Новые люди» Владислав Даванков по итогам заседания комитета Госдумы, где утверждалась кандидатура Антона Силуанова на пост главы Минфина, передает корреспондент РБК.

«Это хорошая новость для всех предпринимателей. Все помнят громкие дела о задержаниях предпринимателей за дробление бизнеса. Но в ряде случаев к дроблению подталкивает сама налоговая система», — заявил Даванков.

По его словам, правительство понимает, что «невозможно перейти с УСН на общую систему при росте выручки и при этом сохранить прибыль», и идет навстречу. «Мы рассматриваем это в том числе как шаг к понятному порядку амнистии за дробление бизнеса», — добавил Даванков.

В послании Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин попросил правительство и Госдуму «проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», — иными словами, схемы искусственного дробления бизнеса.

Для компаний не должно быть пересчета налогов и штрафов, отметил Путин. Он рассказал, что будет также рассмотрена возможность плавного изменения налоговой нагрузки при переходе компаний с «упрощенки».