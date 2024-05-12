 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Налоги для юридических лиц ,  
0 

В Думе назвали срок подготовки предложений по налогообложению для бизнеса

Правительство представит предложения по переходу с УСН на ОСНО до 30 мая
Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2024 году
Владислав Даванков
Владислав Даванков (Фото: duma.gov.ru)

Правительство представит предложения по системе плавного перехода с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общую систему налогообложения (ОСНО) до 30 мая. Об этом сообщил вице-спикер от партии «Новые люди» Владислав Даванков по итогам заседания комитета Госдумы, где утверждалась кандидатура Антона Силуанова на пост главы Минфина, передает корреспондент РБК.

«Это хорошая новость для всех предпринимателей. Все помнят громкие дела о задержаниях предпринимателей за дробление бизнеса. Но в ряде случаев к дроблению подталкивает сама налоговая система», — заявил Даванков.

По его словам, правительство понимает, что «невозможно перейти с УСН на общую систему при росте выручки и при этом сохранить прибыль», и идет навстречу. «Мы рассматриваем это в том числе как шаг к понятному порядку амнистии за дробление бизнеса», — добавил Даванков.

Как может работать налоговая амнистия по дроблению бизнеса
Экономика
Владимир Путин

В послании Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин попросил правительство и Госдуму «проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», — иными словами, схемы искусственного дробления бизнеса.

Для компаний не должно быть пересчета налогов и штрафов, отметил Путин. Он рассказал, что будет также рассмотрена возможность плавного изменения налоговой нагрузки при переходе компаний с «упрощенки».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
УСН налогооблажение Новые люди Владислав Даванков налоги
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Материалы по теме
Для предпринимателей введут амнистию за дробление бизнеса
Бизнес
Силуанов назвал, когда Минфин обсудит с Думой изменение налоговой системы
Финансы
Хуснуллин заявил о хорошем разговоре с Путиным и бизнесом на съезде РСПП
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
ТАСС назвал место пуска ударившей по Белгороду ракеты Политика, 16:00
«Локомотив» победил «Оренбург» благодаря дебютному голу 18-летнего игрока Спорт, 15:58
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное Политика, 15:56
Сборная Финляндии разгромила британцев со счетом 8:0 на ЧМ по хоккею Спорт, 15:40
В Думе назвали срок подготовки предложений по налогообложению для бизнеса Финансы, 15:34
Власти заявили о плане расширить новую модель образования на тысячу вузов Общество, 15:23
Дегтярев рассказал, чем займется на посту главы Минспорта Политика, 15:23
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Голикова анонсировала снижение числа женщин репродуктивного возраста Общество, 15:09
Слуцкого второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в Китае Спорт, 15:06
Собянин сообщил, что врачи из Москвы помогут пострадавшим белгородцам Политика, 15:00
Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ в Харьковской области Политика, 14:57
Думский комитет по энергетике поддержал кандидатуры Новака и Цивилева Политика, 14:51
Новак рассказал о новом национальном проекте Экономика, 14:41
Комитет Думы поддержал кандидатуру Силуанова на переназначение в Минфин Политика, 14:32