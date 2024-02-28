В ФНС сочли излишним прописывать в законе критерии дробления бизнеса

В «Опоре России» предлагают четко обозначить в Налоговом кодексе понятие «дробление бизнеса». Это излишне и даже вредно, возразил замглавы ФНС Дмитрий Сатин. Претензий к бизнесу из-за дробления мало, утверждает он

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Устанавливать в законодательстве критерии дробления бизнеса не требуется — сформировавшейся правоприменительной практики по этому вопросу достаточно. Такое мнение высказал журналистам замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Сатин в кулуарах съезда «Опоры России».

«Это может быть даже вредно с точки зрения определенности налогоплательщика. Есть нормативное регулирование, есть сформированная судебная практика. На мой взгляд, пока этого достаточно, чтобы компании чувствовали себя довольно уверенно», — сказал он.

По мнению Сатина, бизнесу следует заранее консультироваться с экспертами, например, на площадках бизнес-объединений на тему создания новых юрлиц при увеличении оборота. «Если вы решили вырасти и перевести свой бизнес на своего родственника, то предварительно нужно проконсультироваться, насколько это несет в себе какой-то налоговый риск», — пояснил он.

В ходе своего выступления на съезде замглавы ФНС заявил, что проблема претензий налоговиков к бизнесу из-за дробления далеко не распространенная. «Это касается тех [фирм], которые уже подросли. <...> Доначислений по дроблению очень мало», — подчеркнул он.

В 2018 году ФНС в письме заявила, что при схемах дробления бизнеса компании, по сути не являющиеся малым бизнесом, злоупотребляют использованием специальных налоговых режимов, «нивелируя усилия государства по налоговой поддержке малого бизнеса». C 2018-го по август 2023 года в российских судах рассматривалось 643 дела о дроблении бизнеса с целью ухода от налогов, и общая сумма налоговых доначислений составила 56 млрд руб., сообщал Forbes со ссылкой на заместителя главы ФНС Виктора Бациева.

Что предлагает бизнес

Тема дробления бизнеса стала одной из ключевых на налоговой сессии съезда «Опоры России». Такого понятия в настоящий момент нет в Налоговом кодексе, напомнил президент бизнес-объединения Александр Калинин. В связи с этим позиция ФНС «формируется, исходя из каких-то внутренних инструкций». «Раньше налоговая для малого бизнеса применяла только критерий дробления по обороту. Сейчас налоговая идет дальше, она применяет критерий дробления по численности», — сказал Калинин. По его словам, уже есть предприниматели, разорившиеся в результате такого подхода.

Критерии, которыми руководствуется ФНС при выявлении схем дробления, например, обозначены в письме 2023 года. Среди них — деятельность налогоплательщика через применяющих специальные налоговые режимы подконтрольных лиц, которые не выполняют реальных функций; хозяйственная деятельность с использованием одних и тех же работников; «неразрывно связанные между собой направления деятельности, составляющие единый производственный процесс, направленный на получение общего результата».

Предложение «Опоры России» к законодателям состоит в том, чтобы не предъявлять бизнесу претензии о недоплате налогов за три года, а только за текущий год. «Когда за три года по понятию, которого нет в Налоговом кодексе, доначисляют НДС, налог на прибыль, штраф, пени, то бизнес, который десятилетиями иногда работал, просто убивается и доводится до банкротства», — подчеркнул Калинин. Он привел в пример охранное предприятие в Томске, у которого было три фирмы, поскольку для их деятельности нужны были разные лицензии. ФНС доначислила им 80 млн руб. налогов, в результате чего предприятие обанкротилось.

Выездная налоговая проверка может быть проведена за период не более трех лет, и доначисления могут быть за такой период. При этом в соответствии с принципом налоговой реконструкции компании, которую налоговики уличат в дроблении бизнеса с целью ухода от налогов, доначисляют столько налогов, сколько должен был заплатить в аналогичной ситуации добросовестный налогоплательщик.

Председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов, в свою очередь, призвал разграничить «дробление как таковое, когда крупный бизнес дробится на маленькие и получает выгоды через преференции малого бизнеса», и случаи расширения бизнеса, когда «предприятие совершило успех в своем малом формате и создает себе подобное». «Это серийное предпринимательство, мультиплицирование бизнеса, выращивание из земли. Вот этих не надо наказывать, этих надо отделить и помочь им», — подчеркнул он.

По мнению главы комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александра Демина, у бизнеса должна быть свобода с точки зрения ведения деятельности, а уполномоченным органам и судам «необходимо определять, существует ли необоснованная налоговая выгода, или нет». При этом он отметил необходимость помочь бизнесу плавно проходить этапы, когда он перерастает свой сегмент. «Переход из микробизнеса в малый, из малого в средний, из среднего в крупный не должен содержать стимулов к дроблению бизнеса. Задача правительства — предложить решения, которые помогут на этих переходных периодах более планомерно развиваться бизнесу», — подчеркнул он.

Тема дробления бизнеса поднималась ранее в докладе аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В нем предлагалось сформулировать и нормативно закрепить признаки взаимозависимости и подконтрольности налогоплательщиков, установить критерии дробления бизнеса. Среди таких критериев назывались, в частности, незаконная налоговая экономия и наличие лица, контролирующего все субъекты схемы. Авторы доклада отмечали, что при отсутствии прямого законодательного регулирования вопроса «сложившаяся правоприменительная практика по налоговым спорам, связанным с «дроблением бизнеса», содержит огромную коррупционную составляющую, наносящую бизнесу значительный финансовый и репутационный ущерб».

Глава ФНС Даниил Егоров в мае прошлого года говорил, что к теме установления критериев дробления бизнеса ФНС уже подступалась, но безуспешно. Исследование опыта других стран относительно дробления бизнеса, по его словам, также не принесло результатов. «Они говорят очень просто: мы идем из принципов взаимозависимости. Если под тобой есть «зонтик» компаний, неважно, кто и чем занимается, мы смотрим через собственность», — указывал он.