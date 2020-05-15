Азиатский банк развития оценил ущерб мировой экономике от вируса

По прогнозу банка, сильнее всего от пандемии коронавируса пострадают страны, в которых произошла вспышка заболевания и введены строгие ограничения, а также страны, экономика которых зависит от туризма и экспорта сырьевых товаров

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Потери глобальной экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году составят от $5,8 трлн до $8,8 трлн, или от 6,4 до 9,7% мирового ВВП, если государства не примут необходимые ответные меры, прогнозируют эксперты Азиатского банка развития (АБР). Об этом сообщается на его сайте.

АБР вдвое ухудшил свой прогноз, который давал еще в апреле, так как продолжающие действовать во многих странах ограничения негативно влияют на экономику.

По прогнозу банка, больше всего пострадают страны, в которых произошла вспышка заболевания и введены строгие ограничения, что привело к резкому падению внутреннего спроса. Также от пандемии пострадают страны с открытой экономикой и те, экономика которых зависит от туризма и экспорта сырьевых товаров.

Чтобы снизить возможные потери, страны должны сдерживать распространение коронавируса, отметили в банке. Для этого в них должно проводиться тестирование необходимого числа людей и хватать средств защиты и медицинского оборудования, а также должны соблюдаться изоляция и социальная дистанция. Помимо этого, чтобы избежать долгосрочных негативных последствий для экономики, правительствам следует оказывать поддержку нуждающимся семьям и предприятиям.

Если страны примут ответные меры, им удастся снизить возможный ущерб от пандемии COVID-19 на 40%, сократив потери глобальной экономики до $5,4 трлн, или 5,9% мирового ВВП, прогнозируют в АБР.

По оценке аналитиков JPMorgan Chase & Co, ущерб мировой экономике от пандемии коронавируса в ближайшие два года составит $5,5 трлн, сообщал Bloomberg в начале апреля. «Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как из-за пандемии правительства потребовали, чтобы бизнес закрылся, а люди остались дома», — отметили эксперты.

По оценке Международного валютного фонда, спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%. Рецессия в текущем году будет зафиксирована в 157 странах из 194, включая Россию, отметили в МВФ. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. ВВП России, как отмечают аналитики банка, в 2020 году сократится на 5,5%, а в 2021 году восстановится не полностью (+3,5%).