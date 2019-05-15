Орешкин оценил влияние торговых войн США и КНР на экономику России

Финансовый рынок России может пострадать от торговой войны между США и Китаем, могут измениться цены на ключевые ресурсы. Однако в целом российская экономика хорошо защищена от последствий этого противостояния, считает Орешкин

Максим Орешкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Торговые войны между США и Китаем могут повлиять на финансовый рынок страны, но Россия является одной из самых защищенных от внешних влияний мировых экономик, заявил министр экономического развития Максим Орешкин журналистам, передает корреспондент РБК.

«Влияние, конечно, будет, потому что такая ситуация коснется всех финансовых рынков, а российский финансовый рынок — часть глобального», — отметил он. «Но чего-то сверхнеобычного и сверхсильного для России в этой ситуации не будет. Россия сейчас является во многом одной из наиболее защищенных экономик для такого внешнего воздействия», — добавил Орешкин.

В целом, по его словам, полноценная торговая война между Китаем и США «с пошлинами порядка 25%» будет разрушать «цепочки добавленной стоимости» в мировой экономике. «Это, конечно же, скажется на темпах роста мировой экономики в первую очередь за счет промышленного производства, которое будет под ударом», — пояснил министр.

В случае негативного сценария развития событий мировая экономика может потерять до нескольких процентов совокупного ВВП от базового тренда и вместо роста на 3,5% показать темп роста на несколько процентов ниже при серьезной эскалации, рассказал он.