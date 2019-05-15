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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Экономика ,  
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Орешкин оценил влияние торговых войн США и КНР на экономику России
Финансовый рынок России может пострадать от торговой войны между США и Китаем, могут измениться цены на ключевые ресурсы. Однако в целом российская экономика хорошо защищена от последствий этого противостояния, считает Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Торговые войны между США и Китаем могут повлиять на финансовый рынок страны, но Россия является одной из самых защищенных от внешних влияний мировых экономик, заявил министр экономического развития Максим Орешкин журналистам, передает корреспондент РБК.

«Влияние, конечно, будет, потому что такая ситуация коснется всех финансовых рынков, а российский финансовый рынок — часть глобального», — отметил он. «Но чего-то сверхнеобычного и сверхсильного для России в этой ситуации не будет. Россия сейчас является во многом одной из наиболее защищенных экономик для такого внешнего воздействия», — добавил Орешкин.

В целом, по его словам, полноценная торговая война между Китаем и США «с пошлинами порядка 25%» будет разрушать «цепочки добавленной стоимости» в мировой экономике. «Это, конечно же, скажется на темпах роста мировой экономики в первую очередь за счет промышленного производства, которое будет под ударом», — пояснил министр.

В случае негативного сценария развития событий мировая экономика может потерять до нескольких процентов совокупного ВВП от базового тренда и вместо роста на 3,5% показать темп роста на несколько процентов ниже при серьезной эскалации, рассказал он.

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«Понятно, что вся эта история будет негативно сказываться на спросе на российскую продукцию [...] на сырьевые товары. Поэтому такой сценарий, конечно, будет означать снижение цен на ключевые ресурсы — на нефть, на металлы, на уголь — то, что экспортируется из Российской Федерации. Но также будет оказывать сдерживающее влияние на несырьевой экспорт, потому что будет ослаблен глобальный спрос», — отметил Орешкин.

Что касается влияния торговых войн на курс рубля, то, по мнению министра, сейчас финансовая политика российского ЦБ устроена таким образом, чтобы сглаживать влияние падения цен на сырьевые ресурсы. «Понятно, что на первом этапе такое падение цен на нефть будет просто компенсировано для внутреннего рынка снижением объемов приобретения валюты правительством (имеются в виду операции в рамках бюджетного правила, согласно которому правительство закупает валюту на сверхдоходы от нефти дороже $40 и продает ее, если цены падают ниже этой отметки. — РБК)», — добавил Орешкин.

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Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем

13 мая китайский Минфин объявил о введении повышенных пошлин на несколько тысяч видов ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд. Эта мера была названа ответом на действия властей США, обложивших повышенными пошлинами китайские товары на общую сумму $200 млрд.

Фондовый рынок США отреагировал на эскалацию торговой войны обвалом основных фондовых индексов. По итогам 13 мая индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 2,38%, S&P 500 — на 2,41%, а NASDAQ Composite — сразу на 3,41%.

Торговая война между Китаем и США началась в прошлом году после того, как президент США Дональд Трамп ввел или увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Власти Китая ответили зеркальными мерами. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, из-за торгового противостояния Вашингтона и Пекина рост мировой торговли к 2020 году замедлится на 0,4%.

Авторы: Антон Фейнберг, Наталья Демченко
Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития, торговая война
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