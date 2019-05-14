Кремль оценил риски для России от торговой войны США и Китая

Торговая война между США и Китаем неизбежно окажет влияние на экономический климат всего мира и скажется в том числе и на России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Безусловно, скорее, это последствия со знаком минус, чем со знаком плюс. Вместе с тем не стоит и преувеличивать такие последствия для нашей страны, экономика у нас сейчас, скажем так, с точки зрения базисных параметров развивается достаточно устойчиво», — подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, стабилизирующее воздействие на экономику оказали принятые правительством меры по хеджированию рисков от «международных экономических турбуленций».
Песков также отметил, что Россия намерена развивать отношения в сфере экономики как с Китаем, так и с США.