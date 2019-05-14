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Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Экономика ,  
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Кремль оценил риски для России от торговой войны США и Китая
Экономическое противостояние США и Китая грозит негативными последствиями, однако преувеличивать угрозу не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, экономика России развивается устойчиво
Фото: Ding Ting / Xinhua / AP

Торговая война между США и Китаем неизбежно окажет влияние на экономический климат всего мира и скажется в том числе и на России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, скорее, это последствия со знаком минус, чем со знаком плюс. Вместе с тем не стоит и преувеличивать такие последствия для нашей страны, экономика у нас сейчас, скажем так, с точки зрения базисных параметров развивается достаточно устойчиво», — подчеркнул Песков.

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Китай обложил пошлинами американские вина, СПГ и презервативы

По словам пресс-секретаря главы государства, стабилизирующее воздействие на экономику оказали принятые правительством меры по хеджированию рисков от «международных экономических турбуленций».

Песков также отметил, что Россия намерена развивать отношения в сфере экономики как с Китаем, так и с США.

«Вашингтон и Пекин могут вести эти торговые войны, но это не наша война, Россия заинтересована в выстраивании самостоятельных отношений как с Китаем, так и с США», — подчеркнул Песков.

Накануне, 13 мая, Минфин КНР объявил о введении повышенных пошлин на несколько тысяч видов ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд. Эта мера была названа ответом на действия властей США, обложивших повышенными пошлинами китайские товары на общую сумму $200 млрд.

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Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем

Фондовый рынок США отреагировал на эскалацию торговой войны обвалом основных фондовых индексов. По итогам 13 мая индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 2,38%, S&P 500 — на 2,41%, а NASDAQ Composite — сразу на 3,41%.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Китай, торговая война
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