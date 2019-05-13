Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем

Торги на биржах США открылись 13 мая резким снижением основных фондовых индексов. Падение котировок началось еще на премаркете после того, как Китай объявил о повышении пошлин на американские товары

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Основные фондовые индексы США отреагировали падением на решение властей Китая о повышении пошлин на несколько тысяч видов ввозимых из США товаров. После открытия торгов 13 мая значение индексов Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 и NASDAQ Composite упало более чем на 2%.

На пике падения значение индекса DJIA упало ниже 25 тыс. 400 пунктов, что стало минимальным значением с середины марта 2019 года. По сравнению с предыдущим закрытием DJIA потерял более 500 пунктов. При этом в красной зоне оказались все 30 учитываемых при расчете индексе компаний.

Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite также продемонстрировали сильное снижение, при этом значение NASDAQ упало более чем на 3%, что, по данным MarketWatch, стало худшим показателем с 21 декабря 2018 года.

До открытия торгов на биржах США Минфин КНР объявил о введении повышенных пошлин на несколько тысяч видов ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю, что попытка отомстить приведет к ухудшению его положения.



«Китаю не стоит мстить — будет только хуже! Я открыто говорю президенту Си и всем моим многочисленным друзьям в Китае, что Китаю будет очень плохо, если вы не заключите сделку», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.