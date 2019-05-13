Китай объявил об ответном повышении пошлин на товары из США на $60 млрд

Китай объявил об ответном повышении пошлин на товары из США на $60 млрд

Минфин КНР назвал решение о введении с 1 июня повышенных пошлин на товары общей стоимостью $60 млрд ответом на действия США. Ранее Дональд Трамп посоветовал Китаю воздержаться от «мести», так как «будет только хуже»

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Власти Китая объявили о введении повышенных пошлин на ряд категорий товаров из США. В соответствии с решением комиссии Государственного совета по таможенным пошлинам с 1 июня 2019 года ставки пошлин на ряд ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд будут повышены и составят в итоге от 10 до 25%.

В сообщении Минфина КНР решение о повышении пошлин названо ответом на аналогичный шаг властей США, повысивших пошлины на импортируемые из Китая товары общей стоимостью $200 млрд.

Минфин КНР указал, что действия США нарушают достигнутую договоренность разрешения торговых разногласий путем консультаций, наносят ущерб интересам обеих сторон и не отвечают ожиданиям международного сообщества.

«Принятие Китаем мер по увеличению пошлин является ответом на односторонние действия США и торговый протекционизм. Китайская сторона надеется, что США вернутся на правильный путь двусторонних экономических и торговых консультаций и будут работать вместе с Китаем, чтобы двигаться навстречу друг другу и стремиться к достижению взаимовыгодного соглашения на основе взаимного уважения», — подчеркивается в сообщении Минфина КНР.

Ранее в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю ужесточением ранее принятых мер и посоветовал Пекину отказаться от попыток нанести ответный удар и поскорее заключить сделку.