Минфин спрогнозировал недобор ₽232 млрд нефтегазовых доходов в январе

Федеральный бюджет России в январе может недополучить 231,9 млрд руб. нефтегазовых дополнительных доходов, сообщает Минфин. Этот показатель отражает отклонение фактических поступлений от ожидаемого уровня

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Федеральный бюджет России в январе 2026 года может недополучить 231,9 млрд руб. нефтегазовых дополнительных доходов, следует из прогноза Минфина. Речь идет об отклонении фактических поступлений от ожидаемого уровня, заложенного в бюджетное правило.

Месяцем ранее бюджет России недополучил 137,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от расчетного месячного объема и базового уровня составило 39,8 млрд руб., говорится в публикации Минфина. С учетом этих показателей ведомство определило объем средств, которые будут направлены на операции в рамках бюджетного правила в период с 16 января по 5 февраля.

«Таким образом, совокупный объем средств от продажи иностранной валюты и золота составит 192,1 млрд руб. <...> Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,8 млрд руб.», — говорится в публикации.

Дополнительные нефтегазовые доходы — это средства, которые бюджет получает сверх базового плана, если цены на нефть и газ или курс рубля оказываются выше тех, что заложены в бюджете. Если же фактические доходы от нефти и газа ниже базового уровня, как в текущем расчете, возникает отрицательное значение дополнительных доходов, то есть бюджету не хватает поступлений. В таком случае государство компенсирует недостачу за счет продажи валюты и золота из резервов.

Год назад Россия заработала на нефтяном экспорте около $15,77 млрд (1,2 трлн руб.), что почти на $950 млн (72,2 млрд руб.) больше, чем месяцем ранее, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Рост произошел, несмотря на прошлогодние январские санкции США против российского энергетического сектора, которые в Вашингтоне называли наиболее значительными за все время.

Bloomberg позже написал, что в июле поступления от нефтяных налогов в российский бюджет составили 710 млрд руб., что почти на 33% меньше, чем в июле 2024 года. Агентство объяснило снижение доходов отрасли, которые составляют примерно четверть бюджета России, падением мировых цен на нефть и укреплением рубля.

Уже в декабре глава «Интерроса» и президент компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что Россия перестала быть мировой бензоколонкой, потому что курс рубля перестал зависеть от цены на нефть. Это, по его мнению, отражает диверсификацию экономики страны.