 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Минфин заложил в бюджет ₽50 млрд на закупку золота и алмазов

Минфин заложил 50 млрд рублей на закупку золота и алмазов в Гохрана в 2026 году
Сюжет
Радио РБК
Минфин планирует в 2026 году направить 50 млрд рублей на покупку драгоценных металлов. Основным приоритетом является приобретение золота, а решение о закупке алмазов будет зависеть от конъюнктуры рынка, отметил Моисеев
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Минфин заложил в бюджет 2026 года ₽50 млрд на закупки в Гохран золота и алмазов, заявил замглавы министерства Алексей Моисеев в эфире радио телеканала РБК.

Как уточнил Моисеев, в первую очередь, ведомство собирается приобрести золото, но при плохом рынке готово купить и драгоценные камни.

«Мы заложили, как и в прошлом году, 50 млрд рублей на закупки в Гохран, там предполагается закупка как золота, так и алмазов. Мы точно закупим в какой-то части золота, по алмазам будем смотреть, какой рынок, если рынок будет такой же плохой, что вполне возможно, то закупим и алмазы тоже», — сказал замглавы Минфина.

Гохран России — это федеральное казенное учреждение при Минфине, осуществляющее функции по формированию, учету, хранению и обеспечению сохранности государственных запасов драгоценных металлов и камней. Учреждение отвечает за отпуск ценностей из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России.

ФТС пресекла контрабанду драгоценных камней на 15 млн рублей

В конце ноября 2025 года Гохран объявил о заинтересованности до 12 декабря 2025 года приобрести в Госфонд 100 кг аффинированного золота в стандартных слитках. В тот же день в учреждении объявили о продаже партии необработанных алмазов. На торги тогда решили выставить более 86 тыс. карат алмазов из Государственного фонда, за исключением крупных камней весом от 10,8 карата.

В марте 2024 года Минфин сообщил о закупке партии алмазов у АЛРОСА. Конкретные суммы и объемы не озвучивались из-за действующих санкций G7 и ЕС против компании, которые действуют с начала января 2024 года. Как тогда сообщил источник «Интерфакса», на тот момент сделки собирались заключить на больший объем — ранее Гохран ежегодно покупал алмазное сырье на $100–200 млн.

В декабре 2023 года Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, в рамках которого ввел ограничения на импорт алмазов, произведенных или обработанных в России. Москва считает западные санкции незаконными.

АЛРОСА является крупнейшей алмазодобывающей компанией и мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов. Ее добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Торговые офисы и представительства действуют во всех мировых алмазных центрах. По итогам 2024 года АЛРОСА добыла 33 млн карат алмазов, что на 5% меньше, чем в предыдущем году (около 35 млн карат).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Минфин Гохран алмазы Золото Алексей Моисеев
Материалы по теме
Банк России вдвое сократит продажи валюты без учета бюджетного правила
Финансы
Минфин предложил увеличить страховое покрытие по долгосрочным вкладам
Финансы
Крупнейшая платформа для закупок впервые раскрыла выручку и прибыль
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
Без лишнего шума: почему набирают популярность ретейл-медиа Отрасли, 18:23
Желающим сдать на права разрешат не предъявлять медицинские справки Общество, 18:20
Умер экс-помощник главного тренера сборной Франции по футболу Спорт, 18:14
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ установил официальный курс доллара на выходные и 29 декабря ниже ₽78 Инвестиции, 18:09
Как виртуальные операторы связи меняют банки и экосистемы в 2026 году Тренды, 18:04
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Перфекционизм крадет результаты: как перестать стремиться к совершенству Образование, 18:02
Минфин заложил в бюджет ₽50 млрд на закупку золота и алмазов
РАДИО
 Экономика, 18:02
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 17:58
В Чувашии дали 2,5 года бизнесмену, заставившему детей умыться зеленкой Общество, 17:52
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 17:47
Власти Украины изучат возможность проведения выборов онлайн Политика, 17:35
Агент сообщил об интересе к 20-летнему футболисту ЦСКА за рубежом Спорт, 17:32