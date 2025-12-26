Минфин заложил в бюджет ₽50 млрд на закупку золота и алмазов

Минфин заложил 50 млрд рублей на закупку золота и алмазов в Гохрана в 2026 году

Минфин планирует в 2026 году направить 50 млрд рублей на покупку драгоценных металлов. Основным приоритетом является приобретение золота, а решение о закупке алмазов будет зависеть от конъюнктуры рынка, отметил Моисеев

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Минфин заложил в бюджет 2026 года ₽50 млрд на закупки в Гохран золота и алмазов, заявил замглавы министерства Алексей Моисеев в эфире радио телеканала РБК.

Как уточнил Моисеев, в первую очередь, ведомство собирается приобрести золото, но при плохом рынке готово купить и драгоценные камни.

«Мы заложили, как и в прошлом году, 50 млрд рублей на закупки в Гохран, там предполагается закупка как золота, так и алмазов. Мы точно закупим в какой-то части золота, по алмазам будем смотреть, какой рынок, если рынок будет такой же плохой, что вполне возможно, то закупим и алмазы тоже», — сказал замглавы Минфина.

Гохран России — это федеральное казенное учреждение при Минфине, осуществляющее функции по формированию, учету, хранению и обеспечению сохранности государственных запасов драгоценных металлов и камней. Учреждение отвечает за отпуск ценностей из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России.

В конце ноября 2025 года Гохран объявил о заинтересованности до 12 декабря 2025 года приобрести в Госфонд 100 кг аффинированного золота в стандартных слитках. В тот же день в учреждении объявили о продаже партии необработанных алмазов. На торги тогда решили выставить более 86 тыс. карат алмазов из Государственного фонда, за исключением крупных камней весом от 10,8 карата.

В марте 2024 года Минфин сообщил о закупке партии алмазов у АЛРОСА. Конкретные суммы и объемы не озвучивались из-за действующих санкций G7 и ЕС против компании, которые действуют с начала января 2024 года. Как тогда сообщил источник «Интерфакса», на тот момент сделки собирались заключить на больший объем — ранее Гохран ежегодно покупал алмазное сырье на $100–200 млн.

В декабре 2023 года Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, в рамках которого ввел ограничения на импорт алмазов, произведенных или обработанных в России. Москва считает западные санкции незаконными.

АЛРОСА является крупнейшей алмазодобывающей компанией и мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов. Ее добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Торговые офисы и представительства действуют во всех мировых алмазных центрах. По итогам 2024 года АЛРОСА добыла 33 млн карат алмазов, что на 5% меньше, чем в предыдущем году (около 35 млн карат).