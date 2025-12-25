Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде

Игорная зона в Калининграде оказалась самой быстрорастущей среди легальных казино в России. В 2025 году туда стали чаще ездить иностранцы: им стал каждый пятый посетитель. У других игорных зон посещаемость растет менее заметно

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Доля иностранных посетителей игорной зоны «Янтарная» в Калининграде по предварительным итогам 2025 года выросла на 15 процентных пунктов (п.п.) и достигла 20%. Об этом РБК сообщили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), которая объединяет все легально действующие в России игорные зоны. Данные подтвердили и в работающем на территории этой зоны казино Sobranie.

В основном иностранные посетители калининградской игорной зоны представлены жителями Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, говорит представитель казино. Отвечая на вопрос о туристах из Европы, он отметил, что массово их нет, но в казино играют россияне, постоянно проживающие в соседних странах и приезжающие на машинах с европейскими номерами.

Как считали Данные АИРИС включают информацию о четырех игорных зонах — «Красная Поляна» в Сочи, «Сибирская монета» на Алтае, «Янтарная» в Калининграде и «Приморье» в Приморском крае. Подсчеты охватывают период с 1 января по 17 декабря 2025 года. Сведения сопоставлены с аналогичным периодом прошлого года. Данные не учитывают казино «Шамбала», которое работает в «Янтарной» игорной зоне и в «Приморье».

География гостей «Янтарной» игорной зоны, как заявили в АИРИС, в целом традиционно шире за счет близости к зарубежным рынкам. Доля иностранных туристов в 2025 году в других игорных зонах варьировалась от 6% в Altai Palace в игорной зоне «Сибирская монета» и около 5,6% в «Красной Поляне» до 17% — в крупнейшем казино «Приморья» Tigre de Cristal.

«Янтарная» игорная зона, по данным АИРИС, стала и самой быстрорастущей в количестве посетителей в целом. За неполный 2025 год она приняла 282,8 тыс. гостей. Это на 13% больше, чем за сопоставимый период 2024-го. Представитель Sobranie говорит о росте интереса туристов к локациям западной части России и повышении турпотока в Калининградскую область, где казино выступает одной из достопримечательностей.

Как изменилась общая посещаемость игорных зон

Суммарное количество гостей всех четырех действующих игорных зон по предварительным итогам 2025 года достигло 1,74 млн человек. За год посещаемость увеличилась на 3,6%: в 2024-м она составила 1,68 млн человек.

Крупнейшей игорной зоной остается «Красная Поляна» в Сочи. Она приняла 903,9 тыс. посетителей, что практически полностью соответствует значениям прошлого года. В игорной зоне «Сибирская монета» на Алтае зафиксировано 168,8 тыс. гостей. Рост год к году составил 2,3%. Казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье» посетили 383,2 тыс. человек, что на 6,8% больше, чем в 2024-м.

Общая сумма налоговых отчислений, которые по закону выплачивают легально действующие казино, превысила 2,6 млрд руб., сообщили в АИРИС. Этот показатель сопоставим с результатом 2024 года. Из общей суммы больше половины отчислений выплатила игорная зона «Красная Поляна» (1,6 млрд руб.). Еще 745,4 млн пришлось на казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье». Sobranie направило в бюджет около 200 млн руб., а игорная зона «Сибирская монета» на Алтае — 101,8 млн руб.

Что стимулирует рост казино

Итоги 2025 года подтверждают «устойчивость легального игорного рынка России», говорит исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов. «Мы видим рост совокупной посещаемости и стабильный объем налоговых поступлений, при этом игорные зоны продолжают двигаться в сторону комплексных туристических кластеров, — отметил он. — Для регионов это означает не только стабильные бюджетообразующие платежи, но и развитие инфраструктуры, новые рабочие места и расширение событийного календаря».

Эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов связывает общую динамику посещаемости игорных зон с ростом благосостояния населения. Приток аудитории в Калининград он объясняет тем, что заграничные поездки для граждан в целом становятся все дороже. «Игорные заведения наращивают комфорт, так что неудивительно, что растет спрос, — объясняет он. — По Владивостоку ситуация иная: предположу, что там речь идет о наплыве китайцев».

Чего ожидают игорные зоны на новогодние каникулы В новогодние праздники игорные зоны ожидают приток туристов, рассказали в АИРИС. Игорная зона «Красная Поляна» планирует принять около 60 тыс. гостей. Казино Sobranie в игорной зоне «Янтарная» ждет порядка 15 тыс. человек. Комплекс Altai Palace в игорной зоне «Сибирская монета» рассчитывает на приезд около 8 тыс. человек.