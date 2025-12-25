В Госдуму внесли законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай

Правительство объяснило инициативу туристическим потенциалом региона, добавив, что игорная зона позволит увеличить туристическую активность и поспособствует развитию субъекта

Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает создать игорную зону на территории Республики Алтай. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

В настоящее время в России создано пять игорных зон: в Крыму, Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях.

«Республика Алтай обладает таким же туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать ее дальнейшему развитию», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан в соответствии с указанием президента Владимира Путина от 26 сентября 2025 года.

Республика Алтай и Алтайский край — это два разных субъекта России. Их ключевое отличие — статус и национальный состав: Республика Алтай является национальной республикой, где титульной нацией считаются алтайцы, а Алтайский край — обычный край (административная единица) с преобладающим русским населением. Главным административным и экономическим центром Алтайского края является город Барнаул, тогда как столицей Республики Алтай служит город Горно-Алтайск.

Законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай в середине октября подготовил Минфин России. В документе было указано, что инициатива позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, создать новые рабочие места для жителей региона и увеличить поток туристов.

Азартные игры запрещены в России уже более 16 лет — легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон. Первая в стране игорная зона «Азов-Сити» работала с 2010 по 2018 год, но была закрыта, поскольку законодательство допускает существование только одной игорной зоны в границах субъекта федерации — в Краснодарском крае действует еще игорная зона на Красной поляне.

По информации Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), за первое полугодие 2025 года налоговые поступления четырех игорных зон достигли 1,5 млрд, что на 17,5% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Неигровые доходы, такие как гостиничные и ресторанные услуги, составляют 30% от общего объема выручки игорных зон. Данные не включали казино «Шамбала» (две точки под этим брендом работают в игорных зонах «Приморье» и «Янтарная»), которое не входит в ассоциацию и не раскрывает свои показатели.