РСПП предложил приоритет выкупа экс-владельцам изъятых активов

Бывшие собственники национализированных предприятий должны получить «право первой ночи» при их повторном выставлении на приватизацию, считает глава РСПП. Многие предприниматели готовы доплатить, чтобы не терять актив

Александр Шохин (Фото: Андрей Махотин / РБК)

Национализированные по причине незаконной приватизации в 1990-х предприятия необходимо оперативно выставлять на продажу, предоставляя бывшим владельцам приоритетное право их выкупа. Такое мнение высказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое, передает корреспондент РБК.

«На мой взгляд, важно то, что государство сейчас получает (в том числе в казну забирает) — все «ошибки приватизации», — не держать в казне, а выставлять на приватизацию достаточно быстро, в том числе, может быть, давая возможность бывшим собственникам, условно говоря, право первой ночи, по независимой оценке приобретать эти активы, если они того пожелают», — сказал Шохин.

По его словам, желающие воспользоваться таким правом уже есть и их логика сугубо экономическая. «Я знаю несколько случаев, когда даже те, у кого актив забрали в силу того, что в 1990-е годы было что-то не так, они готовы заплатить за этот актив второй раз, поскольку они много вложили в это дело и им, что называется, дешевле доплатить, чем терять актив», — отметил Шохин.

В 2024 году, например, бывшие владельцы АО «Макфа» предложили выкупить компанию обратно.

Ранее РСПП предлагал ввести в законодательство механизм двусторонней реституции — права собственника национализированного актива на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат. Компенсация может быть выплачена за счет повторной приватизации, допускал Шохин.

Впрочем, в последнее время российский бизнес покупает в основном активы иностранных компаний, ушедших из России, и во многом это удовлетворило интерес к приватизации, говорит Шохин.

«Там, как вы знаете, были льготные условия, дисконты большие. Сначала 50%, а сейчас уже 65% дисконт. И надо сказать, что многие компании использовали заемные средства для покупки активов. Кстати, это одна из причин высокой кредитной активности банков. Они давали кредиты под эти активы уходящих иностранных компаний. Поэтому в некотором смысле аппетит на приватизацию страны частного бизнеса удовлетворен через вот эту схему покупки активов», — сказал он.

Шохин также отметил, что для востребованности приватизации важно, чтобы на продажу выставлялись «хорошие активы».

«Нужно же, как говорится, лакомые кусочки на приватизацию [выставлять], а не то, что государству не нужно. Поэтому, если баланс будет найден между интересами частного бизнеса и готовностью государства делиться хорошими активами, в том числе сокращая долю государства, вводя механизмы типа «золотой акции» и так далее, будет действительно хорошим результатом», — сказал он.

В 2024 году планы по продаже государственного имущества были превышены, в результате чего бюджет получил более 130 млрд руб. от приватизации, говорил глава Минфина Антон Силуанов. В 2025 году она даст еще 80 млрд руб.

Глава Минфина заявил об отсутствии планов продавать доли крупных госкомпаний, но не исключил подобные предложения с их стороны в 2025 году. «В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения. Мы сейчас стараемся ограничивать кредитную активность. Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому, для того чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал», — заявил министр.