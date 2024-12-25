Силуанов назвал размер доходов от приватизации в 2024 году

Силуанов: госбюджет получил более 130 млрд руб. от приватизации в 2024 году

Доходы от приватизации превысили 130 млрд руб., в 2025 году ожидается свыше 80 млрд руб. от таких активов, сказал Силуанов. Он не исключил, что крупные госкомпании предложат продать свои доли из-за «дорогих денег»

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

По итогам 2024 года госбюджет получит более 130 млрд руб. в качестве доходов от приватизации, что выше запланированных показателей, заявил в интервью «России 24» министр финансов Антон Силуанов.

«Такая политика продолжится и в следующем году, — сказал он. — Более 80 млрд рублей заложено в бюджете от поступления таких активов. Думаю, что будет выше».

Силуанов заявил об отсутствии планов продавать доли крупных госкомпаний, но не исключил подобные предложения с их стороны в 2025 году. «В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения. Мы сейчас стараемся ограничивать кредитную активность. Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал», — заявил министр.

В частности, он заявил о планах продать порядка 5% акций госкомпании «Дом.РФ». «Это хорошая компания, такая чистая, прозрачная, приносит дивиденды. Я думаю, что рынку будет интересно», — рассказал Силуанов, уточнив, что акции намерены продавать на бирже.

С февраля 2022 года Генпрокуратура подала десятки исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Надзорное ведомство объясняло это нарушениями действующего в период приватизации законодательства. В частности, эти требования были удовлетворены в отношении Челябинского электрометаллургического комбината и Ивановского завода тяжелого станкостроения.

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