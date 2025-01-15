Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об исчислении сроков давности по делам о деприватизации. Условием защиты активов будет добросовестность приобретателя. Требуется «буквально техническая поправка», сказал РБК глава РСПП

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом, состоявшейся 16 декабря 2024 года, поручил правительству (совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, РСПП) до 1 апреля 2025 года рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации, сообщил РБК источник, знакомый со списком поручений, и подтвердил другой собеседник, который видел это поручение.

Президент РСПП Александр Шохин в начале декабря говорил, что бизнес собирается обсудить на встрече с Владимиром Путиным защиту активов, приватизированных в 1990-е годы. Ранее, в 2024 году, Шохин сообщал, что РСПП готовит законодательные поправки, направленные на защиту прав добросовестных собственников от деприватизации: в частности, предлагался механизм, закрепляющий право государства обратить в казну ту или иную собственность, но и право собственника на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат.

Поручение президента должно быть выполнено с учетом постановления Конституционного суда от 31 октября 2024 года, говорит источник РБК. Тогда суд рассматривал вопрос о сроках давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений. КС постановил, что сроков давности по таким делам быть не должно. Но в том же решении Конституционный суд затронул вопрос о деприватизационных исках прокуроров, заявив, что бессрочность возможности привлечения к ответственности не распространяется на дела, основанные на нарушениях при приватизации. Однако эта позиция, как разъясняли юристы, не являлась четко сформулированной, а также не означала, что в дальнейшем сроки давности по деприватизационным делам не могут быть увеличены или иным образом пересмотрены.

Целью рассмотрения вопроса о сроках давности является защита права собственности добросовестных приобретателей имущества, говорят два источника РБК. Председателю правительства Михаилу Мишустину и президенту РСПП Александру Шохину поручено при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство, следует из документа. РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в правительство. Александр Шохин заявил РБК, что в законе о приватизации следует указать, что норма Гражданского кодекса о десятилетнем пресекательном сроке в сделках с приватизацией начинает отсчитываться с момента перехода прав собственности. «Сейчас там нет упоминания. То есть уточнить, с какого момента идет отсчет пресекательных сроков. Цитировать Гражданский кодекс в законе о приватизации не дадут юристы — они считают это избыточным. Но если мы напишем, с какого момента начинается отсчет — он начинается с момента внесения в регистрационные документы новых титулов собственности либо с момента подписания соглашения о смене собственника. Вот тогда у нас будет четкое понимание для судов, в том числе с какого момента отсчет. Буквально техническая поправка», — объяснил он.

Как может быть урегулирован вопрос о сроке давности

На практике Генеральная прокуратура в многочисленных исках об изъятии имущества, которое, по ее версии, было незаконно приватизировано в 1990-х годах, утверждает, что срок исковой давности фактически не применяется, поскольку начинает отсчитываться с момента, когда прокуратура узнала или должна была узнать о нарушении. В исследовании юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners насчитывалось 20 исков последнего времени о деприватизации, включая такие громкие, как дело Соликамского магниевого завода, компании «Метафракс Кемикалс», Челябинского электрометаллургического комбината и продовольственной группы «Ариант».

Накануне 14 января Арбитражный суд Уральского округа отклонил ходатайство бывших частных собственников национализированной группы компаний «Ариант», которые оспаривали деприватизацию. В частности, группа настаивает, что решение суда первой инстанции было вынесено незаконно, и просит о его отмене.

Поскольку в поручении говорится об определении порядка исчисления, судя по всему, уже существующих сроков давности, вероятно, нужно исходить из правил, уже установленных статьями 196 и 200 Гражданского кодекса, то есть срок исчисляется с момента, когда лицо, чье право нарушено (или в интересах которого предъявлено требование), узнало или должно было узнать о нарушении; этот срок составляет три года, но в любом случае не более десяти лет с момента объективного нарушения права, говорит руководитель практики разрешения споров «Инфралекс», адвокат Михаил Гусев. «Иной подход может привести к существенному нарушению стабильности гражданского оборота (когда никто из собственников не может быть уверен, что его права не будут оспаривать в суде даже спустя три года или десять лет с момента приобретения имущества)», — отмечает он.

Гусев напоминает, что исключением из этих правил, как и постановил Конституционный суд, могут быть случаи, когда требования предъявлены непосредственно к лицу, совершившему коррупционные правонарушения. Ранее эксперты предупреждали, что, если дела о деприватизации содержат коррупционную составляющую, подход Конституционного суда об отсутствии сроков давности может быть взят прокуратурой на вооружение и в таких делах.

Установление отдельных сроков исковой давности по деприватизационным делам было бы лишено смысла, так как в большинстве случаев активы были приватизированы в 1990-х годах, считает руководитель практики защиты активов МКА «Николаев и партнеры» Дарина Белокурова. Она подчеркивает, что проблема со сроками исковой давности не столько в установлении конкретных сроков, сколько в моменте, с которого данные сроки исчислять. Генпрокуратура, как правило, исчисляет сроки исковой давности с момента окончания надзорным органом проверки, по итогам которой были выявлены нарушения процедуры приватизации; с данной позицией обычно соглашаются и суды.

«Возможно, надзорными органами будут инициированы массовые проверки процедур приватизации по активам, относящимся к стратегически важным отраслям экономики, по мнению государства, с установлением конкретных сроков на обращение в суд после выявлений нарушений по результатам проведенных проверок. В данном случае можно лишь предполагать возможные вариации», — рассуждает Белокурова, добавляя, что в любом случае неправильно предъявлять иски по истечении десятков лет с момента приватизации.

Что такое добросовестный приобретатель

Что касается условия о добросовестности приобретателя, гражданское законодательство России исходит из того, что добросовестным является тот приобретатель, который не знал на момент приобретения имущества о том, что продавец не имеет права продавать имущество, указывает Гусев. При этом продавец являлся законным собственником имущества и в отношении такого имущества отсутствовали какие-либо ограничения.

«Представляется, что в такой ситуации добросовестным может быть признан любой приобретатель, который докажет, что он не знал и не мог знать (например, из открытых источников информации, из публичных реестров, исходя из того, что лицо не совершало нарушений коррупционной направленности) о нарушениях, которые были допущены прежними приобретателями, в том числе если другими приобретателями были допущены коррупционные нарушения», — говорит адвокат.

Добросовестными приобретателями могут быть как первоначальные приобретатели приватизированных активов, так и последующие, указывает Белокурова. «При этом необходимо отметить, что критерии добросовестности приобретателя являются крайне оценочной категорий и пока не ясно, какие обстоятельства учтет суд», — подчеркивает она.