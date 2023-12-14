Путин впервые раскрыл объем финансирования новых регионов

На развитие новых регионов в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн руб., рассказал Путин. Также их поддерживают регионы-побратимы — они выделили около 150 млрд руб., и планируется выделить еще порядка 100 млрд, добавил он

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В федеральном бюджете на развитие новых регионов и их включение в общую экономику России предусмотрено свыше 1 трлн руб., сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию ведет РБК.

Кроме того, добавил глава государства, финансирование новых регионов идет и от российских субъектов, с которыми у них установились «побратимские отношения». По его словам, регионы выделили порядка 150 млрд руб. и планируется еще примерно 100 млрд руб.

При этом Путин отметил, что новые регионы в этом году заплатили в бюджет 170 млрд руб. «Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается», — сказал он, добавив, что «многое еще предстоит сделать».

Осенью прошлого года Донецкая и Луганская народная республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов. Западные страны не признали итоги голосования, Украина назвала это нарушением своего суверенитета.

Согласно проекту бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 227 429 человек. По данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 827 429 российских паспортов, и еще 400 тыс. паспортов должны быть выданы до конца 2023 года.

В начале декабря в Госдуму внесли законопроект, запрещающий взыскание долгов, выданных украинскими властями до 30 сентября 2022 года новым российским субъектам.

Законопроект предусматривает, что до 1 января 2026 года будет действовать запрет на принудительное исполнение документов о взыскании средств по обязательствам с государственных и муниципальных предприятий новых регионов.

Один из авторов инициативы — глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас уточнил, что при этом уже возбужденные исполнительные производства по указанным документам оканчиваются с извещением взыскателя о невозможности взыскания.