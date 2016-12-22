Силуанов отказал Минску в компенсации в $310 млн за налоговый маневр

Изменения налогового законодательства в России, в том числе в нефтегазовой отрасли, — это внутреннее дело, подчеркнул первый вице-премьер

Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Москва не обещала Минску выплатить компенсации из-за реализации налогового маневра в России в нефтегазовой отрасли, так как эти изменения являются внутренним делом. Об этом говорится в заявлении первого вице-премьера, министра финансов России Антона Силуанова, поступившем в РБК.

«Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России», — заявил Силуанов.

13 декабря Белоруссия обсуждала вопрос компенсаций на заседании Совета министров Союзного государства, пояснил министр. Силуанов пояснил, что Россия предложила Белоруссии обсуждать экономическое сотрудничество «комплексно в русле наших совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года». В свою очередь, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в 2019 году рассчитывал получить порядка $310 млн компенсаций за налоговый маневр в России.

«К сожалению, многие положения этого [Союзного] договора в настоящий момент не выполняются», — считает глава российского Минфина. Он призвал «придать новый импульс» отношениям стран в рамках договоренностей, которые были заключены до этого.

Как заявил в пятницу журналистам Игорь Ляшенко, компенсация должна покрыть потери Белоруссии от налогового маневра в России.

«При барреле [за] 60 [долларов] — это около $310–315 млн», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Белорусский вице-премьер сообщил, что Минск ранее принимал меры, чтобы сдержать рост внутренних розничных цен на автомобильное топливо, однако это не помогло сократить убытки нефтеперерабатывающих заводов. Ляшенко добавил, что с учетом нового этапа налогового маневра, при котором в 2019 году 1 т нефти для Белоруссии подорожает на $20, «понятно, что мы уже исчерпали свои резервы».

«Получается, надо расходиться [в цене на топливо] с россиянами, так как они себе компенсируют из бюджета, у них цена стоит», — сказал замглавы правительства Белоруссии.

При этом в сентябре Ляшенко утверждал, что Москва сама признала необходимость подобных компенсаций.

Налоговый маневр в России предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Минфин Белоруссии считает, что из-за этих изменений в 2019 году Минск потеряет около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель, за шесть лет потери составят около $10 млрд. При этом пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт оценивала потери в сумму до $11 млрд за ближайшие четыре года.

В качестве компенсации потерь Россия предложила межбюджетный трансферт. Белоруссия настаивает на «фиксации этой компенсации в цене получаемой нефти» (такой вариант озвучивал премьер-министр страны Сергей Румас). Решение о компенсации страны планировали принять к 15 декабря.​