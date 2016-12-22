Лукашенко заявил об окончательном решении нефтегазовых вопросов с Москвой

После совещания Лукашенко с членами правительства в Минске ему позвонил Владимир Путин. В ходе новой беседы главам двух стран удалось добиться окончательного решения вопросов о расчетах за поставки нефти и газа

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Уже после встречи Лукашенко и Путина в Сочи главы государств провели дополнительные переговоры по телефону. В ходе беседы им удалось «окончательно решить вопрос» по расчетам за поставки нефти и газа, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

В Минске отметили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. «Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром», — заявили в пресс-службе.

Ранее на совещании с правительством Александр Лукашенко назвал нефтегазовый вопрос главной темой переговоров с Путиным. Членам кабмина он рассказал, что на переговорах в Сочи были выработаны два варианта решения проблемы расчетов с Россией за поставляемые ресурсы. «Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру,​ мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», — отметил белорусский лидер.

Тогда Лукашенко сообщил, что оба варианта, проработанных в Сочи, будут обсуждаться на следующей встречи в Минске. Окончательного решения главы государств, утверждал Лукашенко, договорились достичь уже на саммите СНГ в Душанбе. Конкретизировать суть обоих вариантов белорусский лидер не стал, однако подчеркнул, что вопрос «фактически решен». «Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией», — добавил Лукашенко перед началом совещания.