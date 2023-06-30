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ЦБ допустил профицит торгового баланса в 2023 году меньше прогнозируемого

ЦБ: профицит торгового баланса в 2023 году может оказаться меньше апрельского прогноза
Согласно действующему прогнозу, профицит торгового баланса составит $117 млрд, а по итогам двух следующих лет — $111 млрд и $110 млрд соответственно. В регуляторе допускают, что в 2023 году показатель может оказаться ниже
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

По итогам 2023 года профицит торгового баланса России может оказаться ниже действующего апрельского прогноза. Об этом в Новосибирске на брифинге с журналистами сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

В нынешнем прогнозе профицит торгового баланса оценивается на уровне $117 млрд. В прошлом году этот показатель был $308 млрд. Согласно прогнозу на 2024–2025 годы, $111 млрд и $110 млрд соответственно.

«То, что мы видим сейчас, говорит скорее о том, что торговый профицит может оказаться несколько меньше в силу того, что по импорту картина складывается очень позитивная. Импорт сейчас практически на докризисных уровнях. С экспортом наоборот: мы видим нарастающее санкционное давление и, более того, видим ухудшающуюся конъюнктуру по многим сырьевым рынкам. Поэтому здесь разнонаправленные тенденции могут привести к тому, что торговый профицит окажется меньше», — цитирует Тремасова «РБК Новосибирск». Он отметил, что уточненная оценка будет представлена после июльского совета директоров ЦБ.

По словам зампредседателя Центробанка Алексея Заботкина, начиная с февральского заседания совет директоров отмечал, что внешние условия на этот год видятся как «потенциальный источник проинфляционного риска. «Это одна из причин, почему сигнал на последнем заседании был ужесточен в сторону того, что совет директоров допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях», — уточнил Заботкин.

В конце апреля Банк России улучшил прогноз для российской экономики на этот год: в базовом сценарии темп прироста ВВП составит 0,5–2%. 28 июня Тремасов уточнил, что рост ВВП по итогам первого квартала и, по предварительным подсчетам, второго квартала 2023 года приближается к 2%. Февральский прогноз предусматривал изменение ВВП в 2023 году от минус 1% до плюс 1%. Прогноз на 2024 и 2025 годы остался прежним: рост на 0,5–2,5 и 1,5–2,5% соответственно. В Минэкономразвития прогнозируют рост ВВП в 2023 году на уровне 1,2%.

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Теги
Юлия Сасевич
Центробанк ЦБ профицит торговый баланс
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