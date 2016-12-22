Отвязались от нефти: как падение цен повлияет на экономику России

Цены на нефть всего лишь за месяц с небольшим упали на $20, вызвав панику и недоумение на рынке. РБК разбирался, что происходит на нефтяном рынке и чем это грозит России

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Что случилось?

Накануне, 13 ноября, мировые цены на нефть обвалились примерно на 7%, до уровней $55 (американская WTI) и $65 за баррель (североморская Brent). По фьючерсам WTI это было крупнейшее однодневное падение в процентах с сентября 2015 года, по фьючерсам Brent — с июля 2018 года (11 июля котировки Brent упали еще сильнее).

Оба нефтяных бенчмарка потеряли по $20 с начала октября. В процентном отношении нефть Brent сейчас находится на 23% ниже октябрьского пика, WTI — на 26% ниже. Это означает, что технически нефть вошла в «медвежий» тренд (падение на 20% относительно недавних максимумов).

Нефтяные котировки растеряли весь рост, накопленный с начала 2018 года: фьючерсы Brent торгуются на 1% ниже уровня начала года, фьючерсы WTI — на 7% ниже (данные на 17:00 мск).

Почему нефть упала?

Совпало несколько причин, находящихся в плоскости макроэкономики, геополитики, финансовых спекуляций.

Беспокойства по поводу замедления глобальной экономики

Более медленный экономический рост в мире означает меньший спрос на нефть. 13 ноября Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в ежемесячном докладе сократила прогноз по росту мирового потребления нефти в 2019 году на 70 тыс. барр./день, до 1,29 млн барр./день, и предупредила, что предложение на рынке будет расти быстрее спроса на фоне опережающего роста поставок из стран-конкурентов (главным образом США).

Рекордные темпы нефтедобычи в США и России

США, Россия и Саудовская Аравия качают нефть с рекордной скоростью, с лихвой перекрывая снижение добычи в Венесуэле и выбытие иранских поставок (из-за санкций США против Ирана), заявило 14 ноября Международное энергетическое агентство (МЭА). По оценке МЭА, добыча США резко выросла в прошлом месяце, потенциально достигнув 11,6 млн барр./день. Это больше, чем у России, которая в октябре производила 11,4 млн барр./день нефти и конденсата (новый постсоветский рекорд).

Послабления в режиме иранских санкций

В начале ноября США полностью восстановили санкции против Ирана, снятые в 2015 году, и предполагалось, что администрация президента Дональда Трампа будет добиваться фактического обнуления иранского экспорта нефти. Но в итоге были сделаны исключения: восьми странам (Южная Корея, Япония, Индия и др.) разрешили покупать иранскую нефть еще в течение полугода.

Словесные интервенции Трампа

В понедельник, 12 ноября, Дональд Трамп призвал ОПЕК не сокращать поставки нефти в ответ на падение цен. «Надеюсь, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать производство нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже [чем сейчас] исходя из предложения», — написал президент США в Twitter. Распродажи нефтяных фьючерсов в начале недели были во многом спровоцированы этим твиттом Трампа, отмечало агентство Reuters.

Разворот финансовых спекулянтов

Спекулятивные инвесторы на рынке нефтяных фьючерсов резко сократили ставки на повышение цен. Так, за неделю, окончившуюся 6 ноября (последние доступные данные), хедж-фонды сократили чистую длинную позицию (разница между ставками на рост и ставками на снижение цен) по фьючерсам и опционам на нефть WTI на 18%, Brent — на 15%.

Фото: Taylor Weidman / Bloomberg

Что будет с нефтью дальше?

В среду, 14 ноября, нефть уже отскочила от вчерашних минимумов: по состоянию на 19:00 мск январские фьючерсы Brent торгуются на отметке $67,35 (+2,9%), декабрьские фьючерсы WTI — на уровне $57,22 (+2,8%).

«Она [цена на нефть] уже растет, <...> она уже корректируется. Я думаю, что во многом это была неопределенность, связанная с Ираном, которая влияла на падение уровня цены. Сейчас это все корректируется», — отметил в среду глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Участники рынка считают, что группа ОПЕК+ (нефтяной картель плюс Россия) на следующем заседании в декабре договорится о скоординированном сокращении добычи для балансировки рынка.

По данным Reuters, участники ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи на величину до 1,4 млн барр./день — более существенное сокращение, чем предполагалось ранее.

В среднесрочной перспективе цены вернутся на уровни $70–80 за баррель, сказал РБК руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Именно этот ценовой уровень отражает баланс спроса и предложения, текущее же падение обусловлено краткосрочными спекулятивными действиями трейдеров, считает Усов.

Если ОПЕК+ договорится снизить добычу с 2019 года, цены снова пойдут вверх. Но «России будет сложнее других участников ОПЕК+ снизить добычу, поскольку процесс потребует консервации работающих скважин», говорит Усов. «Снижение возможно за счет прекращения эксплуатации малодебитных и убыточных скважин, но это может потребовать корректировки лицензионных обязательств», — сказал эксперт.

Как отразится падение нефти на российской экономике?

Скорее всего никак. В последние годы экономика перестала зависеть от цены нефти так сильно, как до 2013 года. Бюджетная политика настроена исходя из консервативного долгосрочного прогноза по ценам на нефть — $40 за баррель в ценах 2017 года. А бюджетное правило Минфина помогло в значительной степени разорвать историческую связь между курсом рубля и ценой нефти.

Экономический рост

Восстановление цен на нефть с 2015 года не транслировалось в столь же уверенный рост ВВП России — за последние пять лет чувствительность экономического роста к нефтяным ценам почти снизилась в три раза, подсчитали аналитики Citibank. Если в период с 2006 по 2013 год повышение цены нефти на $10 давало 1,4 п.п. к росту ВВП, то в 2013–2018 годах эффект от сопоставимого роста нефтяных цен сократился до 0,5 п.п. экономического роста, написали аналитики Citi Иван Чакаров и Артем Заигрин в обзоре 8 ноября (есть у РБК).

Однако, возможно, падение цен на нефть влияет на экономику сильнее, чем повышение цен. «Рост цен на нефть на рост ВВП не влияет, но их снижение может уменьшить ВВП. Такое несимметричное влияние», — заявил 13 ноября председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. С ним согласна руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина: «Явная зависимость российской экономики от цен на нефть наблюдалась до кризиса 2014 года. Уже к 2013 году, несмотря на высокие цены на нефть, рост стал замедляться. Сейчас высокие цены не дают особенного толчка к росту экономики, но падение действительно тормозит рост, поскольку сокращаются частные инвестиции».

Бюджет

В проекте федерального бюджета, одобренном 14 ноября во втором чтении Госдумой, заложен прогноз по средней цене российской нефти Urals в 2019 году в $63,4 за баррель при среднегодовом курсе доллара 63,9 руб. То есть бюджет 2019 года сверстан исходя из рублевой стоимости Urals в 4051 руб., при этом планируется профицит в 1,8% ВВП. А сейчас даже после падения нефти стоимость Brent составляет 4475 руб.

Хотя цена Brent в рублях сильно упала по сравнению с недавними историческими максимумами (5670 руб. в начале октября), она находится сейчас на тех же уровнях, что была совсем недавно — в июле или апреле этого года.

Более дешевая нефть разве что может затормозить темпы накопления резервов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) — в него «поступит меньше сверхприбыли», говорит Суслина. «Действующее бюджетное правило изымает сверхдоходы из экономики и аккумулирует на валютных счетах для последующей передачи в ФНБ. Фактически последние два года мы живем, как будто нефть стоит $40, и порядка 3–4 трлн руб. в год не поступают в экономику», — объясняет макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В октябре первый вице-премьер Антон Силуанов допускал, что уже в конце 2019 года объем ФНБ приблизится к 7% ВВП, после чего власти получат право направлять деньги из фонда на инвестиции.

Рубль

Цены на нефть уже не являются ключевым фактором для курса рубля. «На курс влияет множество других факторов. Пока не вижу предпосылок, что курс будет снижаться», — говорит старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников.

До санкций рубль зависел от цен на нефть: если нефть дорожала, то и рубль укреплялся, и наоборот. Бюджетное правило снизило чувствительность рубля к ценам на нефть, а в 2018 году рубль падал, несмотря на растущие цены на нефть, «и остается избыточно слабым из-за санкционного фона», говорит Мурашов.

Действительно, накануне, 13 ноября, рубль подешевел всего лишь на 0,4%, выдержав обвал нефтяных котировок, а в среду, 14 ноября, укрепился на 1,4% — больше всех среди валют развивающихся стран — на фоне новости о том, что конгресс США, скорее всего, не успеет рассмотреть новые санкции против России до конца года. По состоянию на 20:40 мск рубль укрепился на 1,36% с начала дня и торгуется на отметке 67,21 руб. за доллар.