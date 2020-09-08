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Титов предложил ввести аналог материнского капитала для детей-сирот

По словам бизнес-омбудсмена, средства такого капитала могли бы тратиться на оплату арендного жилья или первый взнос по ипотеке
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В России необходимо ввести аналог материнского капитала, который должен будет выплачиваться детям-сиротам. С таким предложением выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России и председатель Партии роста Борис Титов, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Это не огромные деньги. Детдомовцев в России не так много, и это в любом случае самое безболезненное решение их проблем. А средства такого капитала могли бы тратиться, например, на оплату арендного жилья или первый взнос по ипотеке», — заявил Титов на встрече встрече с выпускниками детских домов Новосибирска.

По словам Титова, после выхода из детских домов сироты не всегда оказываются адаптированы к реальной жизни, а ожидать получения положенных по закону квартир им приходится по нескольку лет. По данным Счетной палаты, в среднем срок ожидания квартир составляет семь лет, однако в отдельных регионах он превышает 20 лет. Так, например, в Крыму срок составляет чуть более 20 лет, в Мордовии — 34 года, в Ингушетии — 47 лет, в Чеченской Республике — 49 лет.

В девяти регионах России срок ожидания квартиры сиротами превысил 20 лет
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«Использование капитала сделало бы решение проблемы более гибким», — полагает Титов. По его словам, с инициативой о принятии федерального закона о так называемом капитале для детей-сирот» могло бы выступить законодательное собрание Новосибирской области.

Оформление материнского капитала семьям, в которых родился второй ребенок, началось в России в 2007 году. Тогда размер материнского капитала составлял 250 тыс. руб. В последующие годы размер выплаты индексировался, так что к 2015 году она увеличилась до 453 026 руб. В 2016 году индексация была приостановлена до 2020 года в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. В 2020 году размер материнского капитала был увеличен на 3,8%, до 466 617 руб.

С 2020 года право на получение материнского капитала в 466,6 тыс. руб. имеют семьи, в которых появился первый ребенок. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. руб.

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Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и может быть потрачен, например, на улучшение жилищных условий или образование детей.

Авторы: Евгений Калюков, Кирилл Сироткин
Теги: Борис Титов, материнский капитал, сироты
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