Титов предложил ввести аналог материнского капитала для детей-сирот

По словам бизнес-омбудсмена, средства такого капитала могли бы тратиться на оплату арендного жилья или первый взнос по ипотеке

Борис Титов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В России необходимо ввести аналог материнского капитала, который должен будет выплачиваться детям-сиротам. С таким предложением выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России и председатель Партии роста Борис Титов, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Это не огромные деньги. Детдомовцев в России не так много, и это в любом случае самое безболезненное решение их проблем. А средства такого капитала могли бы тратиться, например, на оплату арендного жилья или первый взнос по ипотеке», — заявил Титов на встрече встрече с выпускниками детских домов Новосибирска.

По словам Титова, после выхода из детских домов сироты не всегда оказываются адаптированы к реальной жизни, а ожидать получения положенных по закону квартир им приходится по нескольку лет. По данным Счетной палаты, в среднем срок ожидания квартир составляет семь лет, однако в отдельных регионах он превышает 20 лет. Так, например, в Крыму срок составляет чуть более 20 лет, в Мордовии — 34 года, в Ингушетии — 47 лет, в Чеченской Республике — 49 лет.

«Использование капитала сделало бы решение проблемы более гибким», — полагает Титов. По его словам, с инициативой о принятии федерального закона о так называемом капитале для детей-сирот» могло бы выступить законодательное собрание Новосибирской области.