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Пандемия коронавируса ,  
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В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

С такой инициативой выступили депутаты Новгородской областной Думы. В пояснительной записке они отметили, что с переводом школ на дистанционное обучение многие семьи столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютерной техники. Это, по мнению авторов законопроекта, препятствует реализации права на образование, гарантированного Конституцией и Федеральным законом.

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Фото: Елена Афонина / ТАСС

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что полученный во время пандемии коронавируса опыт перевода школьников на дистанционное обучение будет использоваться в будущем во время сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ. По его словам, эту систему еще надо «доводить до ума», на что уйдет несколько лет.

При этом ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что дистанционное обучение — это временная мера, а переход на постоянное дистанционное обучение «вообще не обсуждается».

Теги: Госдума, учеба, маткапитал
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