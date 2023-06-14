Минфин объяснил, почему для уехавших не подняли НДФЛ до 30%

Повышенную ставку налогов для уехавших из страны не стали вводить из-за опасения потерять поступления в бюджет в виде НДФЛ и страховых взносов, заявили в Минфине. Поднять ставку могли до 30%, но ее сохранят на уровне 13/15%

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Власти отказались от идеи повысить НДФЛ для уехавших россиян с 13–15% до 30%, потому что иначе бюджет мог потерять и налоговые поступления, и страховые взносы, объяснил замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«Простая логика достаточно. Сейчас те лица, которые удаленно работают, они платят страховые взносы здесь и НДФЛ — соответственно, если трудовой контракт правильно оформлен. Соответственно, если вводить 30-процентную ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. Соответственно, мы потеряем тогда не только НДФЛ, но и страховые взносы. Чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и для нерезидентов», — сказал Сазанов.

Последняя версия законопроекта об НДФЛ для уехавших, внесенная в Госдуму, предполагает, что налог по ставке 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн руб. в год) взимается с дохода тех россиян, кто после выезда за рубеж утратил налоговое резидентство (это происходит после пребывания за границей более 183 дней в году), но остается штатным сотрудником на дистанционной работе или фрилансером с российскими заказчиками.

В апреле в Думу вносили другой вариант законопроекта — согласно ему, для фрилансеров, которые уехали за границу, оттуда работают на российские компании по договорам ГПХ и перешли в статус нерезидента, вводился бы 30-процентный НДФЛ. Работающих по трудовому договору нововведение не коснулось бы. Проект отозвали.

Идею поднять налоги для уехавших россиян поддерживал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это «справедливо», а те, «кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулись».