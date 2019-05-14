Экономисты оценили вероятность обвала рубля, гривны и лиры

Вероятность валютного кризиса в России в ближайший год составляет 11%, показывают расчеты Oxford Economics. Среди развивающихся стран обвал валюты грозит Украине, Турции и Аргентине

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Вероятность возникновения валютного кризиса в России составляет 11% в ближайший год и 34% в следующие три года. Об этом говорится в обзоре Oxford Economics, поступившем в РБК.

Россия находится в зоне стран с низким риском вместе с Чили, Польшей, Перу, Таиландом, Малайзией и Индонезией. Всего аналитики оценивают ситуацию в 18 странах, и для большинства валют развивающихся рынков они зафиксировали ослабление рисков за последние полгода. Исключениями стали только Россия, Малайзия и Чили.

«В случае с Россией фундаментальные показатели сильны, а относительно высокие процентные ставки отражают скорее незаякоренные инфляционные ожидания, но в то же время высокие ставки также отражают подверженность рубля волатильности либо из-за глобальных рыночных, либо из-за геополитических факторов», — сказала РБК экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. В 2018 году Банк России впервые с 2014 года повысил ставку, причем дважды на 0,25 п.п. — в сентябре и декабре. Однако сейчас регулятор допускает переход к смягчению политики: в апреле он заявил, что может снизить ставку уже во втором–третьем кварталах (ближайшее заседание совета директоров ЦБ пройдет в июне).

Экономисты не приводят конкретный прогноз по рублю в своем обзоре. Рубль во вторник торгуется вокруг 65,2 руб. за доллар, а согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, на конец года курс составит 65,5 руб. Опрошенные РБК экономисты говорили, что российская валюта будет постепенно слабеть к концу года на фоне вероятного снижения ключевой ставки ЦБ. Основная часть прогнозов не учитывала новые санкции, однако именно они в последнее время являются ключевым риском для рубля: его курс резко упал после расширения санкций в апреле прошлого года (они, в частности, затронули компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга) и угрозы новых ограничений в отношении госдолга и госбанков, которые возникли прошлым летом, по-прежнему сохраняются.

Ситуация с внешними ограничениями может влиять на рубль и положительно. Минэкономразвития отмечало, что российская валюта по итогам января—апреля стала лидером по укреплению среди валют стран с формирующимися рынками. Среди причин укрепления российской валюты эксперты министерства называют исключение из санкционного списка компаний Дерипаски: Rusal, En+ и «Евросибэнерго».