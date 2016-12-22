ЦБ Аргентины поднял ключевую ставку до 60% на фоне падения песо

Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку на 15% в условиях падения курса песо. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Как отмечается в сообщении, ключевая ставка была увеличена до 60%. В Центробанке Аргентины отметили, что больше не будут поднимать ее до декабря.

В четверг курс национальной валюты Аргентины упал на 15% до нового исторического минимума — 39 песо за доллар.

Как отмечает CNBC, песо упал после того, как стало известно, что аргентинское правительство 29 августа запросило у Международного валютного фона помощь в размере $50 млрд. Как отмечает Reuters, это стало самым сильным падением аргентинской валюты с 2015 года.