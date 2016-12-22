ЦБ Аргентины поднял ключевую ставку до 60% на фоне падения песо
Финансы, 18:45
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ЦБ Аргентины поднял ключевую ставку до 60% на фоне падения песо
Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку на 15% в условиях падения курса песо. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как отмечается в сообщении, ключевая ставка была увеличена до 60%. В Центробанке Аргентины отметили, что больше не будут поднимать ее до декабря.
В четверг курс национальной валюты Аргентины упал на 15% до нового исторического минимума — 39 песо за доллар.
Как отмечает CNBC, песо упал после того, как стало известно, что аргентинское правительство 29 августа запросило у Международного валютного фона помощь в размере $50 млрд. Как отмечает Reuters, это стало самым сильным падением аргентинской валюты с 2015 года.