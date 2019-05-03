Эксперты предсказали снижение курса рубля на фоне смягчения политики ЦБ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,44 +0,82 EUR Бирж. 73,12 +0,61 Brent 70,07 -3,82% USD Нал. 65,90 64,92 EUR Нал. 73,77 72,73 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1174 -0,0046 BTC/USD Бирж. 5 888,90 +145,90 IMOEX 2 575,22 +0,62% RTSI 1 238,05 -0,83% DJIA 26 307,79 -0,46% Nasdaq 8 036,77 -0,16%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
В США на аукционе продали за $112 тыс. картину Нельсона Манделы Общество, 09:35 Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз в 2018 году Pro, 09:32 «Россия — не Америка»: чему учит неоднозначный кейс Ozon Pro, 09:29 В пасти агрегатора: почему закрываются онлайн-маркетплейсы услуг Pro, 09:26 В МИДе не увидели признаков кризиса в смене посла в Белоруссии Политика, 09:15 Рябков анонсировал предстоящую встречу Лаврова и Помпео в Финляндии Политика, 09:08 CNN узнал о поиске США способа финансирования венесуэльской оппозиции Политика, 08:54 Эксперты предсказали снижение курса рубля на фоне смягчения политики ЦБ Финансы, 08:54 В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006» Общество, 08:32 В Индии из-за надвигающегося циклона «Фани» эвакуировали 1 млн человек Общество, 08:14 Юрист Белого дома увидел в выводах команды Мюллера политические заявления Политика, 08:06 ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны Политика, 07:49 В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники из-за пробок Общество, 07:24 В Великобритании испытали модель первого в истории самолета без закрылков Технологии и медиа, 06:58
Финансы ,  
0 
Эксперты предсказали снижение курса рубля на фоне смягчения политики ЦБ
Ожидаемое снижение ставки ЦБ и перспектива новых санкций станут основными факторами постепенного ослабления рубля в этом году, считают макроэкономисты. Поддержать его могут налоговые выплаты экспортеров и крепкий торговый баланс
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Большинство опрошенных РБК экономистов ожидают небольшого снижения рубля к доллару к середине лета и дальнейшего постепенного ослабления российской валюты к концу года. Шесть российских экспертов прогнозируют курс к концу июня в диапазоне от 64 до 70 руб. за доллар, а к концу года — от 63 до 75 руб. за доллар. Среднее значение на 30 июня — 66,14 руб. за доллар, на 31 декабря — 67,83 руб. за доллар. Самый оптимистичный прогноз — у главного экономиста БКС Владимира Тихомирова (64 и 63 руб. за доллар), самый пессимистичный — у главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина (70 и 75 руб. за доллар).

Основная часть прогнозов не учитывает потенциально возможные внешние шоки, например жесткие санкции. Установленный ЦБ курс на 1 мая составляет 64,63 руб. за доллар.

Ключевым внутриэкономическим фактором для курса рубля в 2019 году будет перспектива снижения ставки ЦБ, отмечает глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. Банк России 26 апреля сохранил ее на уровне 7,75% годовых, но резко смягчил риторику, допустив переход к снижению уже во втором-третьем квартале на фоне торможения инфляции. ЦБ может перейти к снижению ставки уже на следующем заседании по денежно-кредитной политике 14 июня, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Уменьшение ключевой ставки, определяющей стоимость денег в экономике, оказывает давление на курс национальной валюты в сторону понижения.

Но даже с учетом ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ рублевые ставки остаются высокими, из-за чего баланс портфельных потоков, вероятно, останется благоприятным для рубля, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Для иностранных инвесторов, по его словам, по многим фундаментальным показателям Россия остается лидером среди других развивающихся рынков.

Консенсус-прогноз Bloomberg от 45 аналитиков, преимущественно из западных банков, также предрекает постепенное ослабление рубля к доллару в течение года: на 30 июня 2019 года среднее значение прогноза — 65,49 руб. за доллар, на конец года — 66,03 руб. за доллар.

В то же время разброс между самыми оптимистичными и самыми пессимистичными прогнозами широк:

  • к концу июня слабее всего рубль выглядит в прогнозах австрийского Raiffeisen — 72 руб. за доллар;
  • сильнее всего на ту же дату российская валюта у аналитиков датского Jyske Bank — 62,22 руб. за доллар;
  • к концу года экономисты BNP Paribas прогнозируют доллар по 94,47 руб., это самые пессимистичные ожидания;
  • аналитики сингапурской IDEAglobal к перспективам рубля относятся оптимистичнее всех: к 31 декабря они ожидают курс на уровне 58 руб. за доллар.

Российская валюта в течение всего года будет находиться под действием разных сил, играющих на ее укрепление или ослабление. К стандартным факторам Владимир Тихомиров относит сезонные колебания цен на нефть, оттоки/притоки капитала, период отпусков и налоговые платежи.

В пользу рубля играют так называемые налоговые периоды, когда крупные компании-экспортеры (преимущественно нефтегазового и металлургического секторов) меняют экспортную выручку на рубли, чтобы уплатить налоги. Дополнительный сезонный спрос создают россияне, которые перед отпусками также начинают покупать валюту за рубли, напоминает Алексей Антонов.

Один из основных факторов для курса рубля — платежный баланс страны. Дмитрий Полевой полагает, что до конца года из-за замедления внутреннего спроса импорт существенно расти не будет и до конца 2019 года положительная разница между профицитом текущего счета и потребностями Минфина в закупке валюты в резервы будет сохраняться, если нефтяные котировки будут на уровне $65–70 (сейчас баррель Brent стоит $72,2).

«Платежи по внешним долгам угрозы также не несут, поскольку объемы погашений будут ниже прошлогодних, а чистая позиция компаний по внешнему долгу (разница между активами и обязательствами. — РБК) достигла рекордных значений, указывая на достаточный запас валюты и иностранных активов у частного сектора для погашения долгов», — поясняет Полевой.

Среди негативных факторов эксперты в первую очередь называют готовящиеся в США законопроекты о новых санкциях против России. Самый жесткий вариант — запрет иностранцам покупать гособлигации страны и введение ограничений на долларовые транзакции для ведущих госбанков — может вызвать панику на валютном рынке и обвал рубля, предостерегает Алексей Антонов.

Одним из ключевых рисков в текущем году может стать глобальное укрепление доллара в случае дальнейшего замедления роста мировой экономики и снижения аппетита к риску со стороны инвесторов, указывает Ярослав Лисоволик. В центре внимания инвесторов будет находиться и ситуация на развивающихся рынках, особенно в странах с высоким уровнем долга и дисбалансами в экономике, указывает он.

По мнению Лисоволика, чувствительность рубля к колебаниям нефтяных цен заметно снизилась и этот фактор отошел на второй план. Но Антонов и Надоршин предупреждают, что в случае возможного нарушения странами — членами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи снижение цен на нефть будет негативным для курса рубля.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: рубль, доллар, прогноз, валюта, консенсус-прогноз
Материалы по теме
Аналитики Morgan Stanley предсказали ослабление доллара в этом году
Финансы
Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США
Экономика
Курс евро упал до минимума за год
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter