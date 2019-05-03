Эксперты предсказали снижение курса рубля на фоне смягчения политики ЦБ

Ожидаемое снижение ставки ЦБ и перспектива новых санкций станут основными факторами постепенного ослабления рубля в этом году, считают макроэкономисты. Поддержать его могут налоговые выплаты экспортеров и крепкий торговый баланс

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Большинство опрошенных РБК экономистов ожидают небольшого снижения рубля к доллару к середине лета и дальнейшего постепенного ослабления российской валюты к концу года. Шесть российских экспертов прогнозируют курс к концу июня в диапазоне от 64 до 70 руб. за доллар, а к концу года — от 63 до 75 руб. за доллар. Среднее значение на 30 июня — 66,14 руб. за доллар, на 31 декабря — 67,83 руб. за доллар. Самый оптимистичный прогноз — у главного экономиста БКС Владимира Тихомирова (64 и 63 руб. за доллар), самый пессимистичный — у главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина (70 и 75 руб. за доллар).

Основная часть прогнозов не учитывает потенциально возможные внешние шоки, например жесткие санкции. Установленный ЦБ курс на 1 мая составляет 64,63 руб. за доллар.

Ключевым внутриэкономическим фактором для курса рубля в 2019 году будет перспектива снижения ставки ЦБ, отмечает глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. Банк России 26 апреля сохранил ее на уровне 7,75% годовых, но резко смягчил риторику, допустив переход к снижению уже во втором-третьем квартале на фоне торможения инфляции. ЦБ может перейти к снижению ставки уже на следующем заседании по денежно-кредитной политике 14 июня, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Уменьшение ключевой ставки, определяющей стоимость денег в экономике, оказывает давление на курс национальной валюты в сторону понижения.

Но даже с учетом ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ рублевые ставки остаются высокими, из-за чего баланс портфельных потоков, вероятно, останется благоприятным для рубля, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Для иностранных инвесторов, по его словам, по многим фундаментальным показателям Россия остается лидером среди других развивающихся рынков.