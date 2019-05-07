Минэкономразвития назвало рубль лидером среди валют развивающихся стран

Рубль укрепляется быстрее валют других стран с развивающимися рынками, заявило Минэкономразвития. Этому помогло снятие санкций с компаний Олега Дерипаски

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За первые четыре месяца 2018 года рубль стал лидером по темпам роста среди валют развивающихся стран, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики», поступившем в РБК.

«Российский рубль в январе–апреле стал лидером укрепления среди валют стран с формирующимися рынками», — отмечают аналитики министерства. С начала года рубль вырос на 7,3%: с примерно 69 руб. за доллар в конце декабря до 64-65 руб. в середине апреля.

«За тот же период китайский юань, мексиканское песо, южноафриканский ранд продемонстрировали более умеренное укрепление (в пределах 4%), в то время как бразильский реал продолжил ослабляться (-1,2% с начала года). На валютных рынках Аргентины и Турции в текущем году сохранялась повышенная волатильность, а валюты этих стран в январе–апреле потеряли к доллару США соответственно 17,4 и 12,8%», — пишет МЭР.

Среди причин укрепления российской валюты эксперты министерства называют исключение из санкционного списка компаний Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Доля нерезидентов в ОФЗ благодаря этому выросла на 2,3 п.п., до 26,7%.