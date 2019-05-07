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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Минэкономразвития назвало рубль лидером среди валют развивающихся стран
Рубль укрепляется быстрее валют других стран с развивающимися рынками, заявило Минэкономразвития. Этому помогло снятие санкций с компаний Олега Дерипаски
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За первые четыре месяца 2018 года рубль стал лидером по темпам роста среди валют развивающихся стран, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики», поступившем в РБК.

«Российский рубль в январе–апреле стал лидером укрепления среди валют стран с формирующимися рынками», — отмечают аналитики министерства. С начала года рубль вырос на 7,3%: с примерно 69 руб. за доллар в конце декабря до 64-65 руб. в середине апреля.

«За тот же период китайский юань, мексиканское песо, южноафриканский ранд продемонстрировали более умеренное укрепление (в пределах 4%), в то время как бразильский реал продолжил ослабляться (-1,2% с начала года). На валютных рынках Аргентины и Турции в текущем году сохранялась повышенная волатильность, а валюты этих стран в январе–апреле потеряли к доллару США соответственно 17,4 и 12,8%», — пишет МЭР.

Финансы
Эксперты предсказали снижение курса рубля на фоне смягчения политики ЦБ

Среди причин укрепления российской валюты эксперты министерства называют исключение из санкционного списка компаний Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Доля нерезидентов в ОФЗ благодаря этому выросла на 2,3 п.п., до 26,7%.

Минфин США снял санкции с Rusal, En+ и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски в конце января, ограничения действовали с апреля прошлого года и предусматривали внесение как самого Дерипаски, так и его компаний в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) — при взаимодействии с фигурантами списка компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции США.

Валюты многих развивающихся стран рухнули в прошлом году, к этому привели как их внутренние, так и внешние проблемы: торговая война США и Китая, валютный кризис в Турции, кредит МВФ Аргентине, дефолт Венесуэлы по внешним долгам и т.д. Для России ключевым фактором стала угроза новых санкций: американские сенаторы в прошлом году предлагали ввести ограничения против госдолга и госбанков. Новая версия документа была представлена в начале апреля 2019 года, однако он по-прежнему не принят.

Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год

Во вторник, 7 мая, доллар торгуется вокруг отметки 65,2 руб. Российская валюта будет постепенно слабеть к концу года, говорили опрошенные РБК экономисты, при этом основная часть прогнозов не учитывает потенциально возможные внешние шоки, например жесткие санкции, ключевым фактором для рубля будет снижение ключевой ставки ЦБ. Консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает курс рубля по 66 руб. за доллар в конце 2019 года. Согласно прогнозу (.pdf) Минэкономразвития, средний курс доллара к рублю в этом году составит 65,1 руб.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Минэкономразвития, рубль
Материалы по теме
Эксперты предсказали снижение курса рубля на фоне смягчения политики ЦБ
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
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