Глава «Газпром нефти» отказался сравнивать сделку ОПЕК+ с Брестским миром

В новом соглашении ОПЕК+ «нет ничего унизительного», полагает Александр Дюков. По его оценке, с учетом присоединения к соглашению новых участников, доля России в сокращении будет даже ниже, чем по условиям старой сделки

Александр Дюков (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Сравнение новой сделки ОПЕК+ с «тяжелым и унизительным» Брестским миром некорректно, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью «Коммерсанту». Он не согласился с той оценкой, которую соглашению ранее дал вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью РБК.

«Соглашение нужно, причем нужно всем производителям, и в нем нет ничего унизительного», — полагает Дюков. Он пояснил, что доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составит около 18%. Это, по его словам, соответствует той квоте, которая была у Москвы в предыдущем соглашении, заключенном в 2016 году. При этом Дюков отметил, что новое соглашение помимо традиционных членов ОПЕК+ поддержано и другими крупными нефтедобывающими странами, такими как США, Мексика и Норвегия. «С учетом сокращения добычи, которое будет произведено этими странами, доля России составит менее 15%», — заключил он.

В интервью РБК Леонид Федун говорил, что новая сделка ОПЕК+ была необходима, но она имеет и негативные стороны для России. «Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», — заявил совладелец ЛУКОЙЛа. При этом Федун указывал на то, что без сделки спрос на нефть был бы таким низким, что нефтехранилища во всем мире были бы полностью заполнены через 40 — 45 дней, а России через месяц пришлось бы приостанавливать добычу нефти и продавать ее по минимальной цене.