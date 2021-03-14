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Мау назвал недостаточной раздачу «вертолетных денег» в кризис

Нынешняя ситуация принципиально иная, чем в 1930-е или 2008-2009 годы, поскольку кризис начался с остановки предложения, заявил Мау. Раздача «вертолетных денег» в таких условиях может привести к инфляции, предупредил он
Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Раздача «вертолетных денег» при текущем экономическом кризисе может обернуться инфляцией, поскольку они уйдут в первую очередь в сбережения и в рост стоимости активов, а не на текущее или инвестиционное потребление. Об этом в интервью «Российской газете» заявил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау.

Экономисты использовали термин «вертолетные деньги» на основе проведенного Милтоном Фридманом тщательного изучения опыта Великой депрессии 1930-х годов, напомнил Мау. Тогда речь была о том, что при структурном кризисе, который проявляется в кризисе спроса и финансов, нужно предоставлять экономике ликвидность, отметил он.

«Проще говоря, давать больше денег. Считалось, что «вертолетные деньги» будут использованы получившими их экономическими агентами для увеличения спроса на потребление или инвестиции», — сказал Мау.

Однако нынешняя ситуация принципиально отличается от той, что была в 1930-е или в 2008-2009 годы, поскольку кризис начался с остановки предложения, отметил ректор. «В таких условиях «вертолетные деньги», если они не встретят ответную реакцию со стороны предложения, приведут к инфляции — потребительской и фондовой. И мы видим, что эмитированные в результате количественного смягчения (QE) деньги идут сейчас прежде всего в сбережения и в рост стоимости активов, надувая пузырь на фондовом рынке. А это усиливает неравенство», — пояснил он.

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Фото:Павел Головкин / AP

По словам Мау, для стимулирования экономики недостаточно просто раздать деньги. Главным фактором будет желание экономических агентов использовать полученные средства именно на текущее или инвестиционное потребление, отметил он. «А его, по всей видимости, пока нет в большинстве ведущих стран мира», — заключил ректор.

О рисках «вертолетных денег» еще в начале пандемии рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Даже если представить, что мы, как Центральный банк, напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню [про] 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции. На [эти деньги] тяжело будет что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен. Это неизбежно в такой ситуации», — заявила она.

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В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф отметил, что в России отказались от раздачи денег, поскольку у страны нет на это возможностей. «Если США могут себе позволить эмитировать совершенно спокойно в очень короткий период времени $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения», — сказал он. У России нет такого рыночного источника денег и нет такого количества инструментов, через которые она могла бы привлечь такой объем средств, добавил Греф.

На этой неделе президент США Джо Байден подписал пакет мер по спасению экономики на $1,9 трлн, который в том числе предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В Кремле решения других стран, «которые качали сотни миллиардов и даже триллионы валюты в своей экономике», назвали неэффективными. «Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?» — задался вопросом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, деньги, влитые в зарубежные экономики, «сгорели в топке». В России же сложилась иная ситуация, власти работали эффективно и не «впали в дешевый популизм», отметил пресс-секретарь. «Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее — они достаточно твердо были отвергнуты», — сказал Песков.

Автор
Виктория Полякова
Владимир Мау инфляция фондовый рынок пандемия
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