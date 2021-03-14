Мау назвал недостаточной раздачу «вертолетных денег» в кризис

Нынешняя ситуация принципиально иная, чем в 1930-е или 2008-2009 годы, поскольку кризис начался с остановки предложения, заявил Мау. Раздача «вертолетных денег» в таких условиях может привести к инфляции, предупредил он

Владимир Мау (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Раздача «вертолетных денег» при текущем экономическом кризисе может обернуться инфляцией, поскольку они уйдут в первую очередь в сбережения и в рост стоимости активов, а не на текущее или инвестиционное потребление. Об этом в интервью «Российской газете» заявил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау.

Экономисты использовали термин «вертолетные деньги» на основе проведенного Милтоном Фридманом тщательного изучения опыта Великой депрессии 1930-х годов, напомнил Мау. Тогда речь была о том, что при структурном кризисе, который проявляется в кризисе спроса и финансов, нужно предоставлять экономике ликвидность, отметил он.

«Проще говоря, давать больше денег. Считалось, что «вертолетные деньги» будут использованы получившими их экономическими агентами для увеличения спроса на потребление или инвестиции», — сказал Мау.

Однако нынешняя ситуация принципиально отличается от той, что была в 1930-е или в 2008-2009 годы, поскольку кризис начался с остановки предложения, отметил ректор. «В таких условиях «вертолетные деньги», если они не встретят ответную реакцию со стороны предложения, приведут к инфляции — потребительской и фондовой. И мы видим, что эмитированные в результате количественного смягчения (QE) деньги идут сейчас прежде всего в сбережения и в рост стоимости активов, надувая пузырь на фондовом рынке. А это усиливает неравенство», — пояснил он.