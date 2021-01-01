Кремль сообщил о «припавшей» экономике России

По словам Пескова, на фоне пандемии российская экономика просела, но не так сильно, как в других странах, благодаря «хирургической точечной помощи». Путин ранее заявил, что падение ВВП страны составляет 3,6%

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На фоне пандемии коронавируса российская экономика «припала», однако снижение показателей в ней меньше, чем у других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По мнению пресс-секретаря, это произошло благодаря решениям, принятым для поддержки экономики: «Хирургическая точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно [президент Владимир] Путин, кто прежде всего в ней нуждается». Помимо этого, отметил Песков, российская экономика достаточно мобильна.

«Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?» — заявил он и добавил, что деньги, влитые в зарубежные экономики, «сгорели в топке».

В России сложилась иная ситуация, власти работали эффективно и не «впали в дешевый популизм», считает Песков. «Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее — они достаточно твердо были отвергнуты», — указал он.