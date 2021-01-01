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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль сообщил о «припавшей» экономике России

По словам Пескова, на фоне пандемии российская экономика просела, но не так сильно, как в других странах, благодаря «хирургической точечной помощи». Путин ранее заявил, что падение ВВП страны составляет 3,6%
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

На фоне пандемии коронавируса российская экономика «припала», однако снижение показателей в ней меньше, чем у других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По мнению пресс-секретаря, это произошло благодаря решениям, принятым для поддержки экономики: «Хирургическая точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно [президент Владимир] Путин, кто прежде всего в ней нуждается». Помимо этого, отметил Песков, российская экономика достаточно мобильна.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

«Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?» — заявил он и добавил, что деньги, влитые в зарубежные экономики, «сгорели в топке».

В России сложилась иная ситуация, власти работали эффективно и не «впали в дешевый популизм», считает Песков. «Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее — они достаточно твердо были отвергнуты», — указал он.

17 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин сообщил, что падение российской экономики составляет 3,6%: «Это меньше, чем практически во всех странах Европы, в США. В Великобритании, по-моему, под 9%». Он также отметил, что меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест, и выразил надежду, что в следующем году удастся выйти на докоронавирусные показатели по уровню безработицы (до 4,7%). Позднее президент заявил, что властям удалось избежать критического спада, «который отбросил бы экономику далеко назад».

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Путин допускал, что по итогам 2020 года российский ВВП может сократиться до 3,9%, а глобальный — на 4,4%. Более пессимистичную оценку представил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который считает, что экономика России с учетом последствий второй волны коронавируса может упасть на 5%. Он заявил, что меры поддержки государства во время пандемии, в том числе помощь семьям с детьми, существенно затормозили развитие бедности в стране, но в то же время указал на сложную ситуацию в работе малого и среднего бизнеса. Кудрин призвал увеличить поддержку МСБ, отметив, что треть компаний может перестать функционировать в результате второй волны COVID-19.

О необходимости принять дополнительные меры по поддержке бизнеса и населения также говорил Международный валютный фонд (МВФ).

Автор
Наталия Анисимова
Дмитрий Песков экономика коронавирус
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