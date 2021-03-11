Байден подписал пакет мер по спасению экономики на $1,9 трлн

Ранее план стимулирования экономики утвердили палата представителей и сенат, но среди тех, кто одобрил его, не было ни одного республиканца. В документ внесли поправки, например, убрали пункт о повышении минимальной зарплаты

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Джо Байден утвердил пакет мер объемом $1,9 трлн, направленный на поддержку экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

«Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны», — заявил он.

Накануне документ одобрила палата представителей американского конгресса. За его принятие проголосовали 220 конгрессменов, против — 211. 6 марта пакет мер утвердил сенат, среди тех, кто поддержал инициативу, не было ни одного республиканца. При рассмотрении плана было внесено несколько поправок. В частности, из документа убрали пункт о повышении минимальной заработной платы до $15 в час.

Итоговый документ предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Закон также продлевает срок выплаты еженедельной надбавки в $300 к пособию по безработице до 6 сентября. На помощь штатам, округам и местным органам власти будет направлено $350 млрд. Деньги пойдут также на помощь школам и предприятиям, на расширение налоговых льгот на детей, а также на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации.