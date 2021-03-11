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Пандемия коронавируса ,  
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Байден подписал пакет мер по спасению экономики на $1,9 трлн

Ранее план стимулирования экономики утвердили палата представителей и сенат, но среди тех, кто одобрил его, не было ни одного республиканца. В документ внесли поправки, например, убрали пункт о повышении минимальной зарплаты
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Джо Байден утвердил пакет мер объемом $1,9 трлн, направленный на поддержку экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

«Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны», — заявил он.

Накануне документ одобрила палата представителей американского конгресса. За его принятие проголосовали 220 конгрессменов, против — 211. 6 марта пакет мер утвердил сенат, среди тех, кто поддержал инициативу, не было ни одного республиканца. При рассмотрении плана было внесено несколько поправок. В частности, из документа убрали пункт о повышении минимальной заработной платы до $15 в час.

Итоговый документ предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Закон также продлевает срок выплаты еженедельной надбавки в $300 к пособию по безработице до 6 сентября. На помощь штатам, округам и местным органам власти будет направлено $350 млрд. Деньги пойдут также на помощь школам и предприятиям, на расширение налоговых льгот на детей, а также на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации.

Reuters назвал проблемы при выплате «ковидных» $1,4 тыс. американцам
Общество
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Байден представил собственный план спасения экономики США еще до своей инаугурации в середине января. Республиканцы предлагали урезать пакет поддержки до $600 млрд: они посчитали, что большинство из денег, предлагаемых Байденом, пойдет на решение проблем, не связанных с восстановлением экономики. Президент не согласился с их предложениями.

Ранее на этой неделе Reuters сообщил, что с частью выплат, которые должны поступить американцам в рамках плана, могут возникнуть проблемы. Речь идет о расширенных компенсациях для семей с детьми. Документ предполагает выплаты $3,6 тыс. на каждого ребенка до шести лет и по $3 тыс. на остальных несовершеннолетних. Однако на эти деньги могут претендовать только родители, которые получают менее $75 тыс. в год каждый, а дети должны проживать вместе с ними не менее полугода. В Налоговом управлении США выразили опасения, что у ведомства могут возникнуть проблемы с проверкой факта проживания детей с родителями, что, в свою очередь, приведет к задержкам выплат.

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Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден экономика поддержка выплаты коронавирус
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Сенат одобрил план Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн
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Палата представителей США одобрила план спасения экономики на $1,9 трлн
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Байден представил план по восстановлению экономики на $1,9 трлн
Экономика
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