Минтруд спрогнозировал снижение потребности в госслужащих и продавцах
Наибольшее снижение спроса на специалистов на российском рынке труда в ближайшие пять лет ожидается в сферах госуправления и торговли. Такие выводы содержатся в прогнозе кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанном Минтрудом (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). В разрезе отдельных специальностей сокращение востребованности заметят финансовые специалисты, пиарщики и маркетологи, а также рабочие пищевой промышленности.
В то же время значительно вырастет спрос на работников в отраслях оказания персональных услуг и обрабатывающей промышленности, ожидают в ведомстве. В разрезе профессий резко увеличится потребность в служащих, занятых учетом материалов и транспортных перевозок, механиках и ремонтниках, разработчиках и аналитиках программного обеспечения.
Верхнеуровневые параметры прогноза министр труда Антон Котяков представил в Совете Федерации в конце января. Он сообщил, что до 2030 года по сравнению с базовым 2022-м на рынок труда необходимо будет дополнительно привлечь 3,1 млн человек — хотя ранее звучали оценки о дефиците специалистов на уровне 2,4 млн. «Основными источниками покрытия запросов экономики должны стать имеющиеся внутренние ресурсы: молодежь, граждане, которые по тем или иным причинам сегодня не работают, опережающее повышение производительности труда», — сказал Котяков, указав, что прогноз станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах.
Если говорить о численной характеристике занятых в каждой из сфер, прогноз кадровой потребности «буквально отвечает на вопрос, сколько людей должны работать в той или иной отрасли при прогнозируемой производительности труда, чтобы эта отрасль внесла ожидаемый вклад в экономику», пояснили РБК в пресс-службе Минтруда.
На какие кадры упадет спрос
Несмотря на то что в целом по экономике спрос на рабочие руки вырастет, в ряде отраслей он сократится, следует из прогноза Минтруда. Сильнее всего — в торговле, которая является традиционным лидером по числу занятых в абсолютном выражении. Если в 2024 году там трудились 13,26 млн человек, то в 2029 году число рабочих мест снизится на 233 тыс., до 13,03 млн, ожидают в ведомстве.
На втором месте по сокращению потребности в кадрах оказался сектор госуправления. В нем количество рабочих мест упадет на 66 тыс. — с 3,58 млн до 3,51 млн, прогнозирует Минтруд. Ранее о том, что число госслужащих стоит снизить, говорил министр финансов Антон Силуанов. «Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату», — заявлял он.
В число отраслей, где произойдет снижение потребности в рабочих руках, также вошли обеспечение электроэнергией, газом и паром, сельское хозяйство, финансы и страхование, недвижимость, культура и спорт. В то же время в сферах водоснабжения и образования кадровая потребность не изменится, полагают в Минтруде.
В прогнозе также есть разбивка по отдельным профессиям. Так, среди специалистов высшего уровня, спрос на которых в целом по экономике за пять лет вырастет на 131,5 тыс. человек, выделяется несколько профессий, которые продемонстрируют противоположный тренд. Это специалисты по финансовой деятельности (минус 88,7 тыс. человек), в области администрирования (минус 87,4 тыс.), а также по сбыту, маркетингу и связям с общественностью (минус 32,3 тыс.).
В категории квалифицированных рабочих промышленности — самой востребованной группе специалистов на горизонте ближайших пяти лет (+398 тыс. человек) — отстающими будут рабочие пищевой промышленности (минус 19,8 тыс.) и деревообработчики (минус 1,3 тыс.). А среди служащих по учету и обслуживанию (в эту категорию входят, например, кассиры и служащие по информированию клиентов), совокупное число которых должно прирасти на 352 тыс. человек, снижение произойдет у секретарей общего профиля (минус 1,9 тыс. человек) и операторов клавишных машин — машинисток (минус 5,6 тыс.).
Пятилетний прогноз кадровой потребности Минтруд разработал по поручению президента. Он представлен в трех разрезах — отраслевом, региональном и профессионально-квалификационном. При подготовке документа ведомство учитывало прогноз социально-экономического развития, данные опроса работодателей, демографические тренды.
Почему госслужащих должно стать меньше
Прогноз потребности экономики в кадрах на пятилетний период действительно показывает снижение численности работающих в сфере государственного управления, сказали РБК в Минтруде. В наибольшей степени (на 62 тыс. человек) уменьшится число специалистов органов государственной власти — в эту группу входят как государственные, так и гражданские служащие, работающие на таких должностях, как консультант, советник, специалист.
Снижение кадровой потребности в них связано прежде всего с внедрением цифровых технологий в государственное управление, в том числе с развитием цифровых инструментов, облегчающих межведомственное взаимодействие, оптимизацией процессов работы на всех уровнях и проактивным предоставлением различных государственных услуг, указали в ведомстве.
«К примеру, активно внедряются системы электронного документооборота, позволяющие создавать, подписывать, использовать и хранить документы в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Это способствует повышению производительности труда», — отметили в Минтруде.
В госуправлении чувствуется влияние цифровизации и автоматизации процессов: электронный документооборот, платформа «Госуслуги», системы искусственного интеллекта для анализа данных и принятия решений, говорит директор по персоналу HR-платформы Skillaz Ксения Степанова. Эти изменения приведут к оптимизации числа сотрудников, исполняющих административные и технические функции — например, делопроизводителей и архивариуса, а также тех, чьи функции могут быть автоматизированы, например аналитиков и специалистов по отчетности. Кроме того, тренд может сократить избыточный административный персонал в региональных и муниципальных органах власти, прогнозирует Степанова.
Судя по базе вакансий Superjob, за последние пять-шесть лет у государства уже снизилась потребность в персонале госархивов, судов, территориальных органов управления, указывает руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
Численность занятых в сфере госуправления постепенно снижается все последнее десятилетие, напоминает старший научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок. «По моему мнению, это связано с управленческими решениями, более эффективной организацией работы внутри госорганов. В то же время растет число отдельных подразделений внутри них: департаментов, штабов, комитетов», — указывает он. По данным Росстата, на конец 2022 года (более свежих нет) численность гражданских и муниципальных служащих госорганов всех уровней (органов местного самоуправления) составляла 921,2 тыс. человек при укомплектованности 91,5% — против 1,02 млн на конец 2019 года.
В сфере торговли максимальное снижение прогнозируемой численности ожидается среди продавцов и помощников продавцов магазинов — на 132,7 тыс. человек, бухгалтеров — на 67,7 тыс. — и специалистов по сбыту продукции — на 43,5 тыс., сообщили в Минтруде.
«Это объясняется стабильно растущей популярностью маркетплейсов — онлайн-платформ для продажи и покупки товаров — и введением магазинами систем самообслуживания. Дополнительно это подтверждают и показатели прогнозируемого роста к 2029 году числа работников, занятых учетом, приемом и выдачей товаров на складах (на 79,5 тыс.), а также специалистов по транспортным перевозкам (на 13,2 тыс.)», — пояснили там.
На какие кадры спрос вырастет
Наибольший рост кадровой потребности к 2029 году ожидается в сфере оказания персональных услуг — на 348 тыс. человек. В эту категорию входят как бытовые и персональные услуги (стирка, химчистка, услуги в сфере красоты), так и ремонт, деятельность профсоюзов, партий и религиозных организаций, следует из прогноза Минтруда.
Рост сферы персональных услуг в структуре занятости происходит во многих странах мира и связан с различными демографическими трендами: старением населения, снижением уровня рождаемости, а также ростом занятости женщин, отмечает Ляшок. «В результате все более высокими темпами растет востребованность сиделок для лиц старших возрастов и инвалидов, а также нянь для детей», — говорит он.
Тренды на здоровый образ жизни и психическое здоровье также способствуют увеличению спроса на эти услуги, добавляет Степанова. «Растет потребность в медицинских и парамедицинских специалистах, таких как сиделки, реабилитологи, психологи, а также в репетиторах, коучах и тренерах. В сфере wellness и красоты востребованы специалисты по фитнесу, диетологи, косметологи», — перечисляет она.
Эти услуги пользуются спросом, потому что требуют вовлеченности, эмоционального интеллекта и индивидуального подхода, что делает невозможной их полную автоматизацию, указывает Степанова. Неудивительно, что именно сфера персональных услуг станет ключевым драйвером роста занятости, создавая новые профессии и возможности для трудоустройства, считает она.
Впрочем, услуги не единственная отрасль, где Минтруд прогнозирует значительный рост числа рабочих мест в ближайшие пять лет. В обрабатывающих производствах потребность в работниках увеличится на 203 тыс. человек, в транспортировке и хранении — на 194 тыс., в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 168 тыс., в науке — на 160 тыс.
Среди отдельных профессий на горизонте до 2029 года наибольший рост востребованности продемонстрируют следующие:
- служащие, занятые учетом материалов и транспортных перевозок (+236 тыс.);
- разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений (+99,8 тыс.);
- врачи (+68,2 тыс.);
- механики и ремонтники транспортных средств, сельскохозяйственного и производственного оборудования (+64,8 тыс.);
- рабочие строительных и родственных занятий (+62 тыс.).
Значительный прирост числа занятых показывают отрасли, предполагающие квалифицированную и высококвалифицированную занятость, — IT, наука, обрабатывающее производство, указали в Минтруде. Рост числа занятых в этих отраслях сопряжен с ростом заработных плат. «По мере роста дохода у сотрудников производственных отраслей возрастает спрос на бытовые и персональные сервисы, качество и количество потребляемых домохозяйством услуг», — отметили там.
Если в случае с производственным сектором, IT, наукой рост численности занятых — сигнал о перспективности отрасли с точки зрения построения карьеры, то сфера «прочих услуг», которая всегда является кадровоемкой, даже при прогнозируемом приросте числа занятых не может рассматриваться как перспективная отрасль, считают в Минтруде.
Насколько точен прогноз
Верхнеуровневый прогноз кадровой потребности Минтруда, то есть на уровне основных отраслей и профессий, может оказаться вполне точным, считает Ляшок. «Сдвиги в структуре занятости происходят достаточно медленными темпами, поэтому даже прогноз, основанный на трендах предыдущих лет, будет показывать достаточно высокую точность», — уверен он.
Надо понимать, что любой прогноз имеет свои ограничения и не способен предсказать, например, события последних лет, добавляет он. Основная функция такого рода прогнозов в мире — это формирование политики в области образования, в первую очередь определение контрольных цифр приема, поясняет Ляшок.
Прогнозы кадровой потребности необходимы власти и обществу, считает Голованова. На их основе государство регулирует образовательную сферу и выстраивает политику в сфере занятости населения (например, внедряет программы переобучения, повышения квалификации). А гражданам прогнозы полезны тем, что позволяют сориентироваться, какие навыки следует развивать, чтобы быть востребованными на рынке труда, куда направлять учиться детей, резюмирует она.
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