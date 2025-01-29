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Политика ,  
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Минтруд заявил о планах заместить около 11 млн рабочих мест до 2030 года

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В течение ближайших пяти лет в стране нужно будет заменить сотрудников и работников примерно на 11 млн рабочих мест, главным образом из-за выхода на пенсию работающих сейчас специалистов.

Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки кадров под руководством заместителя председателя Госдумы Виктории Абрамченко, передает ТАСС.

По словам замглавы Минтруда, замещающая кадровая потребность включает как новые вакансии, так и рабочие места, освобождающиеся в связи с достижением сотрудниками пенсионного возраста. Основным источником кадров для этих позиций станут выпускники образовательных учреждений.

Наибольший объем замещения ожидается в обрабатывающей промышленности — порядка 1,6 млн рабочих мест. В сферах образования и здравоохранения потребуется заменить около 1,7 млн специалистов.

По прогнозу Платыгина, к 2030 году потребность российской экономики в кадрах составит 74,3 млн человек, что выше ранее ожидаемого показателя 73,6 млн.

При этом наибольшее сокращение занятых ожидается в сфере торговли — более 200 тыс. человек. Такая динамика может усилить конкуренцию между отраслями за трудовые ресурсы, что требует приоритетного внимания к стратегически важным секторам экономики и мерам по повышению производительности труда, отметил замглавы ведомства.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В декабре 2024 года вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит высококвалифицированных специалистов в России достиг 1,5 млн человек. По его словам, наиболее острую нехватку кадров испытывали строительная и транспортная отрасли, а также сфера жилищно-коммунального хозяйства.

«По данным Минтруда, стране требуются дополнительно 1,5 млн квалифицированных специалистов. Без профессионалов, обеспечивающих развитие ключевых отраслей экономики, двигаться вперед невозможно», — отметил Новак.

Он подчеркнул, что строительный и транспортный секторы, а также ЖКХ должны не только активно готовить новых специалистов, но и работать над повышением производительности труда.

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