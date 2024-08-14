Силуанов предложил сократить число чиновников и увеличить им зарплаты

В России на каждые 10 тыс. россиян приходится 163 госслужащих, сообщали несколько лет назад в Минфине. По словам Силуанова, министерство выступает за сокращение количества госслужащих, но пока в приоритете вопросы спецоперации

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин считает необходимым сократить число государственных служащих с увеличением зарплат остальным, однако пока основной приоритет — это обеспечение нужд спецоперации. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Мы как Минфин всегда выступали за то, чтобы где-то может быть, и, значит, нам может быть, и не нужно столь такой большой численность государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

При этом он добавил, что увеличение зарплат требует больших расходов, а в настоящее время основная задача — это обеспечение поддержки специальной военной операции. «Именно туда мы сейчас основные ресурсы направляем. Помимо того, что мы помогаем семьям с детьми, помогаем людям, которые нуждаются. Мы в первую очередь сейчас концентрируем ресурсы на обеспечении наших задач в области нашей безопасности и обороны и решении вопросов СВО», — подчеркнул министр.

Последние данные о численность госслужащих в России опубликованы в отчете на сайте Росстата по состоянию на конец июня 2021 года (тогда в состав России еще не были включены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Согласно этим данным, общая численность служащих и работников по категории «Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» составляет 3,3 млн человек.

Замминистра финансов Татьяна Нестеренко в сентябре 2019 года сообщала, что на каждые 10 тыс. россиян приходится 163 государственных и муниципальных служащих, а также иных работников государственных и муниципальных органов. «Это 3,3% от численности занятых в экономике», — уточняла Нестеренко. По данным Росстата за 2022 год, усредненная заработная плата государственного служащего была равна 126 тыс. руб.