Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Слабое место российской экономики — отсутствие длинных денег, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Решить эту проблему позволит внедрение концепции индивидуального пенсионного капитала

Эльвира Набиуллина (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.

«Бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики действительно довольно устойчиво защищают финансовую стабильность. Но было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость небезобидна», — сказала Набиуллина.

На поведение краткосрочных иностранных инвесторов могут повлиять и общая оценка привлекательности развивающихся рынков, и геополитические факторы, поэтому важно наличие инвесторов с долгосрочными планами, отметила она. По данным Центробанка, доля инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа на 1 февраля составляет 25%, хотя еще год назад она достигала 34%.

Председатель ЦБ надеется, что регулятор вместе с Минфином сможет сформировать в России институт длинных денег. Она напомнила о концепции индивидуального пенсионного капитала, в рамках которой работники начнут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды.