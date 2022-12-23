Фонд «Круг добра» получит почти ₽70 млрд на лечение тяжелобольных детей

Правительство выделит почти ₽70 млрд фонду «Круг добра» для детей с тяжелыми болезнями

Заседание попечительского совета фонда «Круг добра» (Фото: АГН «Москва»)

Правительство выделит фонду «Круг добра» почти 70 млрд руб. на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

За счет этих средств детей, в том числе за границей, будут обеспечивать медицинской помощью, лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами. Развитие фонда продолжается по поручению президента Владимира Путина, отмечается в сообщении правительства.

Фонд помощи детям с малоизвестными, но опасными заболеваниями «Круг добра» был создан в январе 2021 года. Его учредил Минздрав. Фонд, в частности, помогает закупать дорогостоящие препараты, которые не зарегистрированы в России.

«Круг добра» финансируется из средств от повышения налоговой ставки на доходы физлиц, которые превышают 5 млн руб. в год. Для таких доходов введена ставка 15%, а не 13%.

15 декабря Путин подписал указ об увеличении возраста пациентов, которые могут получать помощь от фонда, с 18 до 19 лет.