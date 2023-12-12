Клепач предложил программу для создания «общества справедливости»

В последние годы в России «жить стало лучше, но справедливости стало меньше», считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Он предлагает комплекс мер по созданию «общества справедливости»

Андрей Клепач (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

За последние пять—семь лет в России «жить стало лучше, но справедливости стало меньше», говорится в презентации «Экономическая справедливость и распределение доходов» доцента кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ, главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача (РБК ознакомился с материалом). В обоснование тезиса автор приводит данные Института социологии ФНИСЦ РАН, что об ухудшении ситуации в сфере социальной справедливости заявляет каждый третий россиянин (32,6%), а об отсутствии изменений — 56,4%.

В то же время последние три года самооценка россиянами своей жизни в целом как «хорошей» растет, поскольку, например, 15% удалось улучшить жилищные условия, отмечает Клепач. Но общество ощущает проблемы справедливости и неравенства — наиболее остро в контексте доходов и уровня жизни, а также доступа к медицинской помощи и жилищных условий.

Экономист ВЭБа предложил комплекс мер, которые могут приблизить Россию к построению «общества социальной справедливости с высоким качеством жизни и благосостояния для всех». Среди них особое внимание он уделил поддержке семей с детьми. РБК направил запрос в Минтруд.

Болезненные вопросы

По данным Института социологии РАН, в 2022 году каждый четвертый гражданин (26,9%) заявил об ухудшении несправедливого неравенства в обществе за последние 5–7 лет, а каждый третий (32,6%) отметил негативную динамику в вопросе социальной справедливости в целом, указано в презентации экономиста. Говоря о неравенстве, большинство респондентов (58,8%) указали на неравенство доходов как наиболее болезненный лично для них вопрос, в меньшей степени были выделены разница в уровне жизни, доступе к медицине, жилищных условиях.

О том, что в российском обществе растет запрос на социальную справедливость, ранее указывали авторы монографии «Молодежь и Россия будущего», писал РБК. Они утверждали, что в представлении россиян до 35 лет именно социальная справедливость является главной идеей, вокруг которой выстраивается видение успешной стратегии развития России.

«Ожидания и даже требования социальной справедливости выходят у населения на первый план, и несправедливость в разных областях жизни воспринимается людьми крайне болезненно», — написал 11 декабря председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, сославшись на «большое число обращений» в Конституционный суд, связанных с защитой социальных прав граждан.

Помощник президента Максим Орешкин считает, что по сравнению с другими развивающимися странами — такими как Бразилия или Аргентина — в России уровень неравенства гораздо меньше. За 2022 год коэффициент Джини, которым принято измерять неравенство в доходах, в России составил менее 0,4, тогда как в 2010 году был на уровне 0,42 (коэффициент варьируется от 0 до 1, где ноль соответствует идеальному равенству. — РБК), сказал он в ноябрьском интервью газете «Московский комсомолец», связав позитивную динамику со снижением безработицы и масштабными программами поддержки семей с детьми.

Особенности неравенства в России

Россия — страна с одним из самых больших неравенств в распределении финансового богатства, отмечает Клепач. Росстат не измеряет неравенство в активах, но с точки зрения денежного дохода, по данным за третий квартал 2023 года, на 10% россиян с наибольшими доходами приходится 30% совокупного объема, в то время как на 10% беднейших — только 2% совокупных доходов.

Особенностью России выступает и высокий уровень межрегионального неравенства доходов, указывает экономист: например, если в ряде национальных республик индекс Джини по итогам 2022 года был ниже 0,32, то в Тюменской области он превышал 0,42.

Клепач указывает, что особенно сильно межрегиональная дифференциация по доходам сегодня проявляется в сферах «созидания человеческого богатства», а именно в «целевых» категориях, которые были закреплены майскими указами президента от 2012 года. По итогам первого полугодия 2023 года, например, зарплаты врачей (с поправкой на уровень цен) различались по регионам в пределах 3,7 раза, школьных учителей — до 5,8 раза, и эта разница существенно усилилась по сравнению с 2013 годом. Дифференциация в уровне оплаты труда, в свою очередь, формирует дифференциацию в обеспеченности кадрами и материальной базе, отмечает Клепач.

Неравенство результатов и неравенство условий — главная проблема, которая препятствует установлению социальной справедливости в России, подтверждает старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Василий Аникин. «Нельзя назвать общество справедливым, в котором учитель средней школы в одном регионе в среднем получает 100 тыс. руб. (например, в Москве), а в другом — всего 30 тыс. руб. в месяц (например, в Курганской области), хотя стоимость жизни в первом регионе дороже далеко не в три раза, а лишь в 1,3 раза», — отмечает он.

Другое измерение несправедливости — это неравенство возможностей в сфере накопления человеческого капитала, то есть проблема с получением качественного образования и развития, в том числе в дошкольном возрасте, и качественных медицинских услуг, даже при условии готовности россиян самостоятельно их оплачивать, подчеркивает эксперт.

Как сократить неравенство и бедность

Экономист ВЭБа предложил комплекс дополнительных мер социальной помощи наиболее нуждающимся слоям населения, которые помогут сформировать в России «общество социальной справедливости с высоким качеством жизни и благосостояния для всех». Стоимость их реализации оценивается в 100 млрд руб. в год. Среди идей, в частности:

введение общероссийского стандарта оплаты труда в качестве базы для расчета целевых соотношений зарплат работников, «участвующих в формировании и развитии человеческого капитала». По мнению Клепача, это позволит снизить уровень межрегиональной дифференциации. Сегодня критерием выполнения майских указов 2012 года является соотношение средних зарплат указанных категорий работников и средней зарплаты в регионе;

повышение целевых соотношений со средней заработной платой для таких специалистов, как средний медицинский персонал и педагогические работники, а также мастера среднего профессионального образования, — до 150% вместо установленных майскими указами 100%;

установление стипендий аспирантам и ординаторам в размере не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ), а для наиболее талантливых — в размере среднемесячной зарплаты по региону. Кроме того, предлагается повышение стипендии студентам. Это должно в том числе способствовать вовлечению молодежи в научную деятельность, полагает Клепач;

индексация пенсий неработающих и работающих пенсионеров в соответствии с темпом роста средней заработной платы (сейчас пенсии работающим пенсионерам не индексируются);

продолжение реализации программы льготного ипотечного кредитования и развитие института социального жилья при усилении их адресности.

Снижение неравенства в России невозможно без увеличения расходов на поддержку семей, указано в презентации Клепача. Среднедушевые доходы семей с детьми, как правило, ниже, чем у семей без них, и особенно остро эта проблема стоит для семей с маленькими детьми, отмечает экономист. «Среди 30% населения, проживающего в беднейших семьях, сосредоточено около половины детей в возрасте до 16 лет. В этой группе находится около 60% детей до трех лет», — указал он.

Решением проблемы бедности для этой категории граждан может стать прогрессивная система выплат маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка и распространение его на каждого ребенка. «Демографические меры (маткапитал) должны распространяться на всех детей независимо от уровня дохода семьи», — считает Клепач. Текущая финансовая структура маткапитала способствует рождению первенцев, но не стимулирует рождение последующих детей, говорили эксперты.

Кроме того, Клепач считает целесообразным предоставление автомобиля семьям при рождении четвертого ребенка, введение льгот при оплате коммунальных услуг и топлива при появлении третьего и последующих детей, а также запуск в долгосрочной перспективе (после 2030 года) универсального ежемесячного пособия на детей до 16 лет включительно, независимо от величины доходов семьи: до достижения ребенком трех лет — в размере двух прожиточных минимумов; одного прожиточного минимума в старших возрастах.

Изменения в структуре общества

По оценке Клепача, при реализации предлагаемых мероприятий рост реальных доходов населения за период 2020–2035 годов может составить 148% (то есть в 2,5 раза). В результате доля россиян с доходами ниже границы бедности снизится до 3,3% к 2030 году и до 1,9% в 2035 году.

Впрочем, даже если дополнительные меры приняты не будут, динамика все равно окажется позитивной: реальные доходы увеличатся на 55%, а доля бедных к 2030 году составит 6,9% населения и сократится до 5,2% к 2035-му. В третьем квартале 2023 года доходы ниже границы бедности фиксировались у 10,2% россиян, сообщал Росстат.

Параллельно с сокращением уровня бедности изменится и структура российского общества, прогнозирует Клепач. Так, если в 2020 году, по его оценке, богатые люди (к ним он относит граждан с доходами от 12 прожиточных минимумов и выше) составляли 2% населения, на средний класс (доходы от трех до 12 прожиточных минимумов) приходилось 30%, на малоимущих (один—три прожиточных минимума) — 56% и на бедных (менее одного прожиточного минимума) — 12%, то к 2035 году произойдет ощутимая корректировка. В оптимистичном сценарии доля богатых вырастет до 6%, среднего класса — до 56%, а вклад малоимущих и бедных снизится до 35 и 3% соответственно.

Бедность сокращается за счет увеличения трансфертной составляющей в доходах населения — прежде всего малоимущих семей с детьми, говорит Аникин. При сохранении данного подхода бедность будет действительно постепенно сокращаться, соглашается он.

«Что же касается среднего класса, или, точнее, средних классов, то их совокупная доля в российской обществе, по разным подходам, и так насчитывает порядка 60–70%», — указывает эксперт. При этом «ядро среднего класса», то есть квалифицированные профессионалы умственного труда, носители качественного и хорошо оплачиваемого человеческого капитала, составляют не более 20%. «Расширение относительной численности этой передовой части среднего класса путем лишь сохранения инерции в существующей внутренней политике практически невозможно», — резюмирует эксперт.