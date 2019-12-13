Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем. Таким образом американский лидер намерен избежать необходимости ввести 15 декабря дополнительные пошлины на ряд товаров из Китая на сумму около $160 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По их словам, президент уже подписал решение о реализации первого этапа торгового соглашения с Пекином. В его рамках Китай обещал увеличить объем закупок американской сельскохозяйственной продукции. Кроме того, чиновники обсудили возможность снижения уже действующих американских пошлин на импорт китайских товаров.

Как отметили источники, условия первого этапа торговой сделки уже согласованы, однако правовое обоснование документа пока не доработано.

Представитель Белого дома отказался прокомментировать агентству эту информацию.

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