Власти выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до €200 и duty free

От экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, власти планируют освободить мелкие партии товаров малого бизнеса, товары для личного пользования и часть поставок в duty free. На полгода также продлят квоты на вывоз удобрений

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Товарные партии дешевле €200 (около 20 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 ноября), изделия для личного пользования, а также поставки части товаров в магазины duty free планируется вывести из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля. Кроме того, власти намерены продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года.

Такое решение было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию, говорится в материалах, которые есть у РБК. Протокол подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Такие предложения обсуждаются, подтвердили в пресс-службе Минпромторга.

Гибкие курсовые вывозные пошлины были установлены правительством в сентябре и начали действовать с 1 октября. Мера является временной и будет действовать до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты и применяется при курсе от 80 руб. за доллар. При среднем значении курса от 80 до 85 руб. пошлина составляет 4% от стоимости товара, при курсе от 85 до 90 руб. — 4,5%. Если курс на уровне 90–95 руб. за доллар (как сейчас), пошлина составит 5,5%, а при курсе более 95 руб. — 7%.

Правительство отмечало, что пошлины вводятся для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. За первый месяц действия пошлины сборы составили 30 млрд руб., сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Средний курс в октябре, согласно расчетам РБК по данным базы ЦБ по курсам валют, составил примерно 97 руб. за доллар. Пошлина на ноябрь установлена в максимальном размере 7% от таможенной стоимости (на удобрения — 10%). Текущий курс составляет чуть более 92 руб. (при таком среднем курсе пошлина опустилась бы до 5,5%).

Что выведут из-под пошлин

Согласно решению подкомиссии, пошлина не будет взиматься с товаров следующих категорий:

товарные партии стоимостью менее €200;

Данный порог будет применяться к партии товара, следуемой от одного отправителя к одному получателю и по одному транспортному документу, пояснил РБК источник, близкий к подкомиссии по таможенному регулированию. Речь, в частности, идет о коммерческих грузах небольшой стоимости, запасных частях, образцах для представления дальнейших продаж и для сертификации российской продукции за рубежом, рекламных материалах, товарах, реализуемых в рамках электронной торговли, документах, корреспонденции, говорится в материалах к решению. По оценке властей, это позволит «сохранить курс и меры, направленные на поддержку несырьевого экспорта, прежде всего малого бизнеса».

Корректировка регулирования позволит исключить ситуации, когда в отношении отправок с невысокой стоимостью и почтовых пересылок пробных изделий, в том числе в рекламных целях, взимались вывозные пошлины, говорит проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Наталья Волчкова. «Из-под регулирования исключаются небольшие по стоимости отправления малого и среднего бизнеса. Многим начинающим экспортерам, которые сейчас выходят на новые рынки, зачастую нужно отправить пробные партии товара, чтобы оценить рентабельность и выстроить связи с контрагентами», — объясняет она.

товары для личного пользования;

ряд товаров из ассортимента магазинов duty freе. Для сохранения режима беспошлинной торговли в этих магазинах предусматривается «возможность применения процедуры беспошлинной торговли к товарам, на которые установлены курсовые экспортные пошлины». В частности, к таким товарам относятся алкоголь, текстиль и так далее.

По общим правилам ЕАЭС под таможенную процедуру беспошлинной торговли не могут быть помещены товары Таможенного союза, облагаемые экспортными пошлинами. «Для сохранения для потребителей возможности приобретения товаров в магазинах беспошлинной торговли без уплаты экспортных пошлин» между Евразийской экономической комиссией, Минэкономразвития, Минфином и ФТС России ведется работа по внесению поправок в это регулирование, чтобы товары, на которые Россия установила курсовые пошлины, могли продаваться в магазинах duty free, сообщил источник РБК, близкий к подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

Квоты на экспорт удобрений

Подкомиссия поддержала также продление временной нетарифной квоты на вывоз отдельных видов удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Квота для азотных удобрений составит 9,81 млн т, для сложных удобрений — 7,14 млн т. Таким образом, общая квота на экспорт удобрений будет равняться 16,95 млн т. Решение направлено на «пролонгацию механизма экспортного квотирования для контроля цен и объемов поставок минеральных удобрений на территории России».

Сейчас квота на экспорт азотных и сложных удобрений, действующая до конца ноября, составляет 16,33 млн т (в том числе 10,66 млн т для азотных и 5,67 млн т для сложных). Вывозные пошлины для удобрений были установлены с 1 декабря 2021 года сроком на полгода и потом продлевались.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития и Минсельхоза.

Кто обязан платить курсовые пошлины

Ежемесячные доходы бюджета от курсовой пошлины оцениваются на уровне 50 млрд руб. За весь период действия меры власти рассчитывают получить порядка 755 млрд руб.

Под курсовые пошлины попали рыбы и моллюски, яйца птиц, овощи и фрукты, алкоголь, взрывчатые вещества, некоторые химические продукты (цементы, бетоны, тормозные жидкости, антифризы), полимеры, каучук, резина и изделия из них (за исключением гигиенических изделий, в том числе контрацептивов), натуральный и искусственный мех, бумага и картон, шерсть, хлопок, химические волокна, текстильные материалы, керамика, драгоценные металлы и ювелирные изделия, чугун, ферросплавы, изделия из черных металлов, медь и изделия из нее (кроме проволоки, плит, листьев и полос, медной фольги), никель, необработанный алюминий, свинец, цинк, олово.

В отношении азотных удобрений ставка составляет 10%, но не менее 1100 руб. за тонну, при среднем за месяц мониторинга курсе доллара более 80 руб., для фосфорных — 10%, но менее 2100 руб. за тонну, при таком же курсе, для калийных — 10%, но не менее 1800 руб. за тонну.

Освобождены от курсовой пошлины сырая нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом черных металлов, медные, никелевые, свинцовые отходы и лом. Также пошлины не распространяются на машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта, летательные аппараты, суда, инструменты (оптические, фотографические, медицинские, контрольные), мебель, игрушки.

Как писал «Интерфакс», крупнейшими плательщиками будут горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгоценных металлов, угля, удобрений.

В октябре сообщалось, что на площадке Минпромторга рассматривался вопрос об отмене курсовой пошлины в отношении аммиака и метанола, а также о возможном снижении ставки с действующих 10 до 3% в отношении калийных удобрений. «Пошлины едины для всех, и делать для кого-то исключения мы считаем неправильным», — отвечал на это замминистра финансов Алексей Сазанов 25 октября, указав, что «предложения (о корректировке пошлин) поступают регулярно».

О прекращении экспорта из-за пошлин, в частности, сообщила группа компаний «За Родину», один из крупнейших производителей рыбных консервов; о проблемах с поставками в Китай электроэнергии из-за цен, не покрывающих пошлины, — «Интер РАО». С просьбой вывести из-под действия курсовых пошлин алюминиевые сплавы «Русала» обращался в правительство глава Кузбасса Сергей Цивилев, аргументируя это тем, что компания покупает сырье за рубежом.

Минпромторг «продолжит активную работу по внесению предложений по корректировке механизма курсовых пошлин как в рамках подкомиссии [по таможенно-тарифному регулированию], так и на других площадках», сообщили РБК в пресс-службе министерства. В первую очередь это касается тех отраслей, которые функционируют в условиях низкой экспортной маржинальности, указали там.