Кузбасс предложил вывести алюминиевую отрасль из-под «курсовых» пошлин

Глава Кузбасса предложил вывести алюминиевую отрасль из-под «курсовых» пошлин, так как «Русал» покупает сырье за рубежом. Власти не исключают послаблений, но «на основании точных расчетов, если компании честно покажут экономику»

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову (он, в свою очередь, поручил проработать этот вопрос Минэкономразвитию, Минфину, Федеральной антимонопольной службе и Минпромторгу) рассмотреть предложение по исключению алюминиевых сплавов — ТНВЭД 760120 — из перечня продукции, на которую распространяются действующие с 1 октября новые ставки экспортных пошлин. С начала месяца и до конца 2024-го ставки на различные категории товарных групп привязаны к курсу рубля: 0% стоимости при среднем значении курса до 80 руб. за период мониторинга, 4% при курсе 80 до 85 руб., 4,5% — при курсе 85–90 руб., 5,5% — при курсе 90–95 руб., максимальная — 7% — при курсе более 95 руб. Такой подход должен обеспечить ежемесячно бюджету дополнительно около 50 млрд руб. в 2023–2024 годах.

Поручения сделаны после обращения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Глава региона указал (РБК ознакомился с документами), что правительство объявило о введении экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля на широкий перечень продукции российского экспорта: «Однако негативное влияние данной меры во многом связано с фактическим отсутствием избирательности при ее введении. Под экспортные пошлины попали как компании, экспортирующие продукцию, сырье для которой добывается [в России], так и компании, которые основную часть сырья для переработки

ввозят из-за рубежа».

Цивилев описывает возможные последствия на примере расположенного на территории региона Новокузнецкого алюминиевого завода (НкАЗ), принадлежащего «Русалу»:

при применении экспортной пошлины для НкАЗ убыток от его

деятельности по результатам 2023 года составит около 485 млн руб., а по результатам 2024 года — 3,36 млрд руб.;

деятельности по результатам 2023 года составит около 485 млн руб., а по результатам 2024 года — 3,36 млрд руб.; из 8 млн т сырья, ежегодного потребляемого алюминиевыми заводами, более 5 млн т «Русал» закупает за рубежом по ценам мировых рынков. «Себестоимость глинозема с завода «Огиниш» в Ирландии (в письме имеется в виду завод Aughinish Alumina — крупнейший глиноземный завод в Европе. — РБК) выросла в 2022 году в два раза вслед за подорожанием газа, — указывает губернатор. — После утраты Николаевского глиноземного завода и прекращения поставок из Австралии [«Русал»] вынужден закупать глинозем в КНР и других странах АТР по спотовым ценам при 100-процентной предоплате». При этом китайское законодательство не позволяет вернуть НДС при экспорте глинозема, что создает потери в 14 млрд руб. Увеличение закупок глинозема, а также рост затрат на электроэнергию и транспорт вызвали прирост общей себестоимости продукции «Русала» на 9,6%;

условия формирования выручки «также неблагоприятны», перечисляет губернатор: поставки на внутренний рынок происходят по регулируемым ценам; объем отгрузки России до 782,7 тыс. т в 2022 году (976,6 тыс. т в 2021 году); по ЕАЭС падение составило 24%, до 916 тыс. т в 2022 году;

82% портфеля производства НкАЗ — это сплавы (в том числе, циркониевые, используемые для судостроения, и термостойкие, применяемые в электроэнергетике). «Исключение сплавов из вывозных пошлин позволит НкАЗ снизить убытки до некритичного уровня и сохранить предприятие и коллектив в городе Новокузнецке».

Могут ли быть исключения для экспортеров

В аппаратах Андрея Белоусова, а также ответственных министерств подтвердили проработку поручения. «Вопрос находится в проработке и ведомство в установленный срок направит предложения в правительство», — сообщили, в частности, в Минпромторге. В Минфине уточнили, что «вопросы таможенно-тарифного регулирования рассматриваются на соответствующей подкомиссии с учетом анализа влияния того или иного решения как на отрасль или субъект хозяйствования, так и на федеральный бюджет»: «Минфин принимает участие в работе подкомиссии. На сегодняшний день заседания по указанному вопросу (предложению Цивилева. — РБК) не проводилось».

В «Русале» заявляют о расчете на то, что «будут найдены сбалансированные решения, которые позволят повысить устойчивость российской алюминиевой отрасли в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран». На прошлой неделе «Интерфакс», со ссылкой на источники из числа кредиторов алюминиевого холдинга сообщали, что компания рассматривает сценарии закрытия ряда убыточных заводов на фоне низких цен на алюминий и финансовых потерь от введения «курсовой» экспортной пошлины. Влияние «курсовой ренты» аналитики тогда оценивали от четверти до трети ее EBITDA и увеличения соотношения чистого долга к EBITDA до 13–14 x.

В правительстве не исключают послабления для ряда отраслей в рамках уплаты «курсовых» пошлин, объясняет федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения: «Но принимать эти решения будут на основании цифр, точных расчетов, если компании будут готовы честно показать свою экономику». Как заявил ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, «постановление [правительства № 1538] (согласно нему и действуют новые экспортные ставки. — РБК), конечно, не догма». «Мы уже сейчас по ряду направлений прорабатываем возможные изъятия. Там на самом деле с ходу было довольно много изъятий», — анонсировал чиновник на прошлой неделе. Но он также предупредил, что компаниям для получения послаблений придется предоставить «предельно жесткую аргументацию»: «Сразу скажу, что это непросто. Либо ты должен доказать, что у тебя высокая доля валютной составляющей в себестоимости производства, либо убедительно показать, что экспорт убивается и бюджет не получит ничего».